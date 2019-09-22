Представители Минкультуры Чечни объяснили претензии к братьям Вахараговым

22 сентября 2019, 18:20

Власти Чечни не запрещают самодеятельным певцам исполнять свои произведения, но против отождествления любительских песен с чеченской культурой, прокомментировали в Минкультуры республики сообщения о преследовании Аюба и Асхаба Вахараговых. Братья Вахараговы не пользуются высокой популярностью в Чечне из-за качества их репертуара, указали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что самодеятельные певцы, братья Аюб и Асхаб Вахараговы были задержаны для "воспитательной беседы", так как нарушили запрет на исполнение песен, не одобренных властями Чечни. Аюб Вахарагов опроверг версию о задержании из-за нарушения этого запрета.

15 июля министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев в эфире ЧГТРК "Грозный" подверг критике местных самодеятельных исполнителей, публикующих свои записи в интернете. Выступать с концертами и публиковать свои песни могут только исполнители, одобренные комиссией, заявил чиновник. Любительские песни проверяются на соответствие чеченскому менталитету, а "любители вольного пения" часто "не входят в рамки установленных норм в Чеченской Республике", пояснили авторы телесюжета. В репортаже был показан, в частности, Аюб Вахарагов. "Я неправильно исполнял песни. С сегодняшнего дня этого больше петь мы не будем", – сказал певец.

Комиссия при Минкультуры Чечни создана для того, чтобы призывать артистов, поющих на чеченском языке, соответствовать чеченским традициям и обычаям, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности сотрудница министерства.

"Сегодня каждый, имея мобильник, может сделать фотовидеосъемку, поместить ее в интернет и сделать достоянием масс. Негатив быстро тиражируется и делает свое пагубное дело. Эта комиссия создана для того, чтобы контролировать деятельность, которая противоречит требованиям и нормам нашей традиционной культуры. Я думаю, каждый публичный человек должен понимать, что по его поведению будет оцениваться вся наша культура. Поэтому артисты как публичные люди должны быть образцом для подражания не только на сцене, но и в повседневной жизни", – сказала она.

О запрете исполнения речь не идет, пояснила начальник отдела искусств Минкультуры Чечни Роза Ташаева, уточнив, что сама в комиссии министерства не состоит. "Ни о каком "запрете" вообще не идет речь. При министерстве культуры республики уже несколько лет функционирует экспертный совет, который состоит из трех групп: по вокальным произведениям, по хореографическим композициям и по театральным постановкам. В эти группы входят профессионалы, заслуженные работники, специалисты. Решения экспертного совета носят рекомендательный характер – рекомендуется [произведение] к публичному исполнению или не рекомендуется. Но эти специалисты не только оценивают представленный продукт, но и оказывают всю возможную помощь по исправлению недочетов", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Роза Ташаева.

По ее словам, "доморощенные исполнители своим непрофессионализмом наносят вред традиционным обрядам и национальной культуре". "Работа направлена на повышение профессионального качества вокальных произведений и, что самое главное, возрождение и популяризацию традиционных ценностей чеченского общества", – пояснила Ташаева.

Претензии к Вахараговым могли быть вызваны качеством их репертуара, предположил представитель чеченского государственного ансамбля, попросивший не называть его имени.

"В словах их песен нет никакого политического контекста... Все претензии лишь к качеству материала, к профессионализму", – рассказал артист корреспонденту "Кавказского узла".

В республике есть исполнители, не имеющие отношения к официальным ансамблям, филармонии или структурам Минкульта, однако они "поют, работают, и к ним претензий нет", подчеркнул он. "Есть исполнители, которые спокойно выступают, к ним претензий нет, ездят по свадьбам. Потому, что у них нормальный репертуар. <...> Асхаб [Вахарагов] взял песню одного из известных исполнителей, переделал, исковеркал смысл, использует не совсем принятые в чеченском обществе слова, потому к ним претензии", – сказал представитель ансамбля.

Представители местного шоу-бизнеса зачастую поддерживают селективную практику, которую проводит Минкультуры Чечни, рассказала на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла" бывший продюсер, занимавшаяся организацией торжественных мероприятий и концертов. "Ролики, которые они [Вахараговы] выставляют, порочат чеченское общество, потому их стараются убрать, не допустить размещения. Ребята, которые работают в сфере культуры, говорят, что они поддерживают такую практику. Мы стараемся показать везде культуру чеченского общества, по всему миру, а когда появляется вот такое, все усилия сводятся на нет", – пояснила она.

В частности, по ее словам, речь идет о видеоклипах с девушками, "одетыми в короткие платья, что противоречит общепринятым в регионе нормам в одежде и поведении".

Жители Чечни указали на невысокую популярность певцов Вахараговых

Братья Вахараговы не самые популярные в Чечне исполнители, уточнил местный житель Адам. "Ребята не популярны. Где-то у себя в пабликах, возможно. Но в Чечне об их существовании мало кто знает, так как они нигде не выступают", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Адам.

Деятельность многих представителей чеченской эстрады вызывает вопросы, но скорее "эстетического плана", сказал корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель ЧГУ, попросивший не указывать его имя. "Отдаленно фамилию [Вахараговых] помню, с их песнями не знаком. Не считаю наших певцов особо одаренными, потому старая музыка – вне конкуренции с сегодняшними исполнителями, к деятельности которых скорее вопросы эстетического плана, нежели [по поводу] соответствия закону", – сказал педагог.

В словах песен Вахараговых нет ничего оскорбительного или "выходящего за рамки", но качество репертуара оставляет желать лучшего, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Чечни Хава.

Студент ЧГУ Тамерлан оценил песни Вахараговых как "репертуар для неискушенных искусством слушателей". "Авторитетом они не пользовались. Если их звали на свадьбу, то где-то на синтезаторе они там играли", – рассказал Тамерлан корреспонденту "Кавказского узла".

Братья Вахараговы на своих страницах в "ВКонтакте", Instagram и YouTube, по состоянию на 18.20 мск 22 сентября, не прокомментировали встречу с министром культуры Чечни и информацию о задержании. При этом на странице "Аюб и Асхаб Вахараговы. Музыкальная группа" в соцсети "ВКонтакте" насчитывается всего восемь публикаций, все они размещены с 9 мая по 14 июля 2018 года. Публикации содержат видеоклипы и аудиозаписи песен, большинство из них на чеченском языке, за исключением русскоязычной песни "Потому что влюблены", исполнителями которой указаны "Аюб Вахарагов и Малика". На страницу подписаны 15 пользователей соцсети.

На YouTube-канале "Аюб Вахарагов Official Music", насчитывающем 3,6 тысячи подписчиков, опубликованы лишь записи песен, последняя публикация датирована февралем 2019 года, она набрала 8,3 тысячи просмотров.

На странице Аюба Вахарагова в Instagram, насчитывающей 1035 подписчиков, несколько видеоклипов размещены 9 июля 2016 года. Всего на странице 19 постов, первый из них датирован 7 июля 2016 года, а последний – 9 июля 2016 года.

В Instagram-аккаунтах "Askhab Vakharagov Official" и "vakharagov_official" опубликованы преимущественно фотографии Асхаба Вахарагова и посты, не содержащие музыкальных записей. При этом последняя публикация на странице "vakharagov_official", насчитывающей 1403 подписчика, датирована 24 января 2018 года. На странице "Askhab Vakharagov Official", на которую подписаны 207 тысяч пользователей, 21 сентября опубликовано видео, сделанное из салона движущейся машины на фоне песни, которую исполняет женский голос. Аналогичное видео было опубликовано 20 сентября, под ним размещен вопрос пользователя madina.18.02.93: "Когда снова будете петь?" – Асхаб Вахарагов, по состоянию на 18.20 мск 22 сентября, не ответил на этот вопрос.