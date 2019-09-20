Сочинцы на слушаниях выступили против многоэтажек рядом с парком

20 сентября 2019, 10:26

Строительство многоэтажек в Хостинском районе Сочи на границе с национальным парком повлечет вырубку более 34 гектаров леса и усугубит проблемы с экологией курорта, заявили 19 сентября участники общественных слушаний по застройке территории.

Публичные слушания по "проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи" завершились 19 сентября. Они проходили с 16 сентября в четырех районах города. В повестке значились восемь вопросов, один из которых вызвал протест горожан - это проект строительства многоэтажек на участке площадью 34,1 га в Хостинском районе. Сочинские активисты посетили слушания во всех районах и внесли свои протесты на запланированные застройщиком объекты, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" участники публичных слушаний.

Жители Сочи считают незаконным распродажу застройщикам земель близ нацпарка. По словам Владимира Остапука, который присутствовал на слушаниях, "новые стройки усугубят и без того плохую экологию Сочи".

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца отметила, что горожане уже много лет добиваются исключения из "Правил землепользования и застройки" территорий с высокой сейсмичностью. На одной из таких территорий и планируется построить многоэтажки. Она также обратила внимание на то, что помимо землетрясений у жителей будущих высоток есть и другие риски, в том числе пожары, для тушения которых на высоких этажах нет необходимой техники, и оползни.

"Без решения этих проблем с этажностью мы не двинемся дальше. Сочи - это курорт, и строить что-либо здесь в коммерческих целях запрещено. Но правила постоянно нарушаются, из-за этого Сочи теряет свою привлекательность как курорт", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" член движения "За Сочи" Елена Сенцова.

Строительство новых многоэтажек усугубит проблемы с переполненными школами и детсадами в городе, считает активист движения "За Сочи" Харитон Каплаух.

"Представитель застройщика заявил, что они построят школу и два детсада, но, учитывая имеющийся дефицит объектов социальной инфраструктуры, этого хватит лишь на новых жителей их новостроек. О новой поликлинике или больнице представитель застройщика не упоминал. Кроме того, строительство высотных многоквартирников на оползневых землях со сложным рельефом усугубит оползневые процессы", - заявил Каплаух корреспонденту "Кавказского узла".

Сочинцы в своих выступлениях на слушаниях подчеркнули, что новые стройки и "безграничное привлечение в Сочи новых жителей со всей страны" создают проблемы курорту и нарушают права местных жителей на благоприятную среду. В комиссии по слушаниям заявили, что "все замечания сочинцев будут учтены и в течение месяца будет принято решение".

"Кавказский узел" писал, что жители Хосты на слушаниях по застройке территории в августе уже выступали против строительства многоэтажек. Они заявили, что строительство высотных домов в оползневой зоне в Хостинском районе небезопасно и создаст неудобства местным жителям.