Силовики распространили видео задержания сторонника ИГ* в Дагестане

20 сентября 2019, 04:36

Национальный антитеррористический комитет обнародовал видеозапись задержания 19-летнего предполагаемого боевика в Дагестане. Молодого человека могли спровоцировать сами силовики, предположили пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании сторонника запрещенной террористической организации "Исламское государство"* в Тарумовском районе Дагестана. Согласно версии силовиков, 19-летний молодой человек готовил в Дагестане теракт против правоохранительных органов и властных структур. Для этого он пришел к лесному тайнику и пытался забрать оттуда взрывное устройство большой мощности.

Спецслужбы вечером 18 сентября обнародовали оперативную видеозапись задержания предполагаемого боевика в Дагестане. Судя по содержанию записи, силовики следили за передвижениями подозреваемого и вели съемку с помощью беспилотника.

Видео продолжительностью 1 минута 40 секунд опубликовано на канале РИА "Дагестан" в YouTube, к 04.32 мск 20 сентября его просмотрели 1112 человек. На кадрах, снятых с высоты, видно, как велосипедист едет вдоль дороги, но путь ему преграждает микроавтобус. Из автобуса выходят силовики, окружают человека на велосипеде и отводят его на обочину дороги.

Вблизи был снят сам подозреваемый и изъятые у него вещи: два мобильных телефона, денежная купюра и небольшой сверток белого цвета. Молодой человек односложно отвечает на вопросы силовиков: он говорит, что в пакете находится взрывчатка, и демонстрирует направление, где нашел ее, указывая на лес. По словам задержанного, ему "написали из Сирии" и рассказали, где находится тайник со взрывчаткой. "Взрывного устройства большой мощности", упомянутого в сообщении НАК, на записи не видно.

Кадры задержания предполагаемого боевика опубликовали несколько дагестанских сообществ в Instagram и YouTube-каналов. В сообществе mkala_ с 382 тысячами подписчиков запись за 20 часов собрала более 80 комментариев.

Многие пользователи высказали в комментариях недоверие к официальной версии силовиков. По их предположению, правоохранители могли спровоцировать молодого человека на поездку к тайнику или снять постановочное видео.

"Больше похоже на подставную работу [спецслужб]. В реальности он бы отрицал все до последнего", - написал пользователь dz_love_chb. "Похоже на показательную работу", - добавил bammatov.kamill.

"Вижу только мальчика на велосипеде", - отметил пользователь kondicioneri_otoplenie. "Общался с товарищем майором из Сирии", - написал irifrinm.

Подписчики паблика rgvk_tv тоже усомнились в правдивости сообщения о поимке боевика. "Сами создаете этих бандитов и ловите, чтобы сказать, что власть работает", - написал 05_ak74. "2000 года, у него в мозгах только девушки должны быть. Людям в погонах верить - себя не уважать", - заявил пользователей tyt_korkmaskala.

"Ой, как громко все показывают по новостям. А убийцы братьев Гасангусейновых, интересно, не найдены?" - напомнила abdullaeva_lali.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время поисково-разведывательной операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители заявили, что убитые входили в "шамильскую" группировку боевиков, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали расследовать их убийство, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане". Родителям братьев удалось добиться возбуждения дела об убийстве сыновей, но в материалах дела говорится, что убийство совершили "неустановленные лица".

Оперативное видео задержания в Дагестане было опубликовано также в ряде сообществ соцсети "ВКонтакте". В паблике "Газета «СПЕЦНАЗ РОССИИ» и журнал «РАЗВЕДЧИКЪ»", на который подписаны 83 тысячи 989 человек, запись набрала 1600 просмотров.

"Подкрепляйте подобные видео хоть какими-то доказательствами. Подобным образом можно любого на велосипеде средь бела дня свалить и обвинить в чем угодно", - написал Ruslan Daidov. "Руслан, признательное показание это не доказательство? Все остальное только на суде либо адвокату. Тайна следствия и оперативной работы", - возразил Alexey Remez.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.