Спецоперация. Фото: Национальный антитеррористический комитет nac.gov.ru

18 сентября 2019, 16:02

Силовики отчитались о предотвращенном теракте в Дагестане

Задержанный сторонник террористической организации "Исламское государство"* изготовил мощную бомбу, планируя теракт в Дагестане, сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа ФСБ сообщила о девяти самодельных бомбах, найденных силовиками на окраине села Гимры. Бомбы представляли собой ржавые металлические трубы, заправленные смесью аммиачной селитры с алюминиевой пудрой и кусками арматуры. Мощность заряда взрывных устройств в тротиловом эквиваленте составила порядка 90 килограммов.

Последний случай подрыва произошел в Дагестане в 2018 году - в ночь на 9 мая в селении Чиркей было взорвано помещение для зиярата у могилы шейха Саида Чиркейского. Последний произошедший в республике теракт -- нападение в Кизляре, где 18 февраля 2018 года во время праздника Масленицы 23-летний местный житель открыл стрельбу по людям.

Молодой человек 2000 года рождения был задержан в Тарумовском районе Дагестана. Согласно версии силовиков, он организовал в лесу тайник и хранил там взрывное устройство большой мощности.

Предполагаемого боевика задержали, когда он пытался забрать бомбу из этого тайника, чтобы совершить атаку на силовые структуры и органы власти Дагестана. "Установлено, что с августа 2019 года он является сторонником международной террористической организации ИГИЛ"*, - говорится в сообщении на сайте Национального антитеррористического комитета. 

Последний вооруженный инцидент в Дагестане был зафиксирован 22 июня. Между селениями Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе республики силовики застрелили двоих предполагаемых боевиков ИГ*, которые, по данным НАК, готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов.

За первые шесть месяцев 2019 года в Дагестане произошло четыре вооруженных инцидента. Последний взрыв был зафиксирован весной 2018 года: Подробнее со статистическим выкладками о ситуации на Северном Кавказе можно ознакомиться в разделе «Северный Кавказ — статистика жертв».

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября МВД отчиталось о выявлении законспирированных ячеек ИГ* в 17 регионах России, в том числе на Северном Кавказе и юге России.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Четверо детей вывезены из Сирии в Чечню и Дагестан", "Версия о планах убитого в Грозном Азиева озвучена без доказательств", "Житель Дагестана осужден за недоносительство на террористов".

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