19 сентября 2019, 12:12

Замначальника налоговой службы в Ростове-на-Дону арестован по делу о взятке

Суд в Ростове-на-Дону постановил поместить под домашний арест замначальника налоговой инспекции, подозреваемого в получении от предпринимателя 500 тысяч рублей, сообщило сегодня следствие.

По версии следователей, 16 сентября замначальника Межрайонной инспекции ФНС № 24 по Ростовской области через посредника получил от руководителя стройфирмы 500 тысяч рублей за отказ от реакции на нарушения, найденные во время налоговой проверки.

Сотрудник ФНС подозревается по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере через посредника), а 53-летний ростовчанин – по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Оба подозреваемых задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Комментариев от подозреваемых либо их представителей относительно версии следствия и решения суда пока не поступало.

Отметим, что ч. 5 ст. 290 УК РФ предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ – от пяти до 10 лет лишения свободы.

Примечание:

"Замглавы района в Ростовской области получил пять лет за взятку в полмиллиона", "Глава района Ростовской области обвинен во взяточничестве", "Глава Цимлянского района заподозрен во взятке в 500 тысяч рублей".

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