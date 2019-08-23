Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

23 августа 2019, 17:33

Замглавы района в Ростовской области получил пять лет за взятку в полмиллиона

Усть-Донецкий районный суд Ростовской области приговорил к пяти годам колонии строгого режима и крупному штрафу бывшего заместителя главы администрации Константиновского района Алексея Волкова по делу о получении взятки в полмиллиона рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе 2018 года один из заместителей главы администрации Константиновского района был задержан по подозрению в получении от предпринимателя полумиллиона рублей за содействие в получении земельных участков.

По версии следствия, в 2017 году Волков, используя свое должностное положение, получил от предпринимателя через посредника, который не был посвящен в детали преступления, незаконное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за содействие в заключении договоров аренды земельных участков и последующей передаче их в собственность, рассказали ранее корреспонденту "Кавказского узла" в региональном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Дело Волкова было передано в суд в декабре 2018 года, следует из картотеки на сайте ведомства. Экс-чиновник обвинялся в получении должностным лицом через посредника взятки в крупном размере за незаконные действия (пункт "в" часть 5 статьи 290 УК РФ) и получении должностным лицом взятки за незаконные действия (часть 3 статьи 290 УК РФ).

"Волкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 1 300 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных, либо административно-хозяйственных полномочий на срок 6 лет", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Усть-Донецкого райсуда, уточнив, что приговор был вынесен накануне.

Комментариями Алексея Волкова и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Глава района Ростовской области обвинен во взяточничестве", "Глава Цимлянского района заподозрен во взятке в 500 тысяч рублей", "Замглавы Цимлянского района обвинен в мошенничестве". 

Автор: Константин Волгин; источник: Корреспондент "Кавказского узла"

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