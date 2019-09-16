Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в причастности к боевикам

16 сентября 2019, 18:48

Следователи подозревают жителя Зольского района Кабардино-Балкарии в том, что он оказал помощь участнику вооруженного подполья, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, подозреваемый в период с 2011 по 2013 год передал 100 тысяч рублей находящемуся в федеральном розыске участнику вооруженной группировки, действовавшей на территории республики.

В отношении жителя Кабардино-Балкарии, 1993 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в виде пособничества), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Максимальная санкция по статье об участии в вооруженном формировании - лишение свободы на 15 лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе суд приговорил к восьми годам колонии жительницу Кабардино-Балкарии, которая перечислила деньги боевику.