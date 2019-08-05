05 августа 2019, 14:20

Уроженка Нальчика осуждена за помощь боевику "Имарата Кавказ"*

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми годам колонии жительницу Кабардино-Балкарии Регину Бозиеву, которая перечислила пять тысяч рублей воюющему в Сирии участнику "Имарата Кавказ"*.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 24 июля Бозиева признала себя виновной в финансировании терроризма. 

Согласно обвинительному заключению, с сентября 2018 года по 9 ноября 2018 года через смс-сообщения Бозиева общалась с неким Алимом, который, по данным следователей, является участником группировки "Имарат Кавказ"* и воюет в Сирии на стороне боевиков. 30 января на рабочем месте Бозиева перечислила пять тысяч рублей на QIWI-кошелек Алима для покупки оружия и боеприпасов.

Северо-Кавказский военный суд в Ростове-на-Дону признал Регину Бозиеву виновной по статье "финансирование терроризма". Бозиева была приговорена к восьми годам исправительной колонии общего режима, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Бозиева признала свою вину и сотрудничала со следствием, отметили в суде.

Напомним, что на первом судебном заседании по делу свидетели назвали Бозиеву отзывчивым и порядочным человеком. По словам одной из знакомых осужденной Ирины Сабановой, Бозиева в свободное от работы время занималась благотворительной деятельностью, собирая деньги для больных детей, онкобольных, инвалидов. "Бозиева очень добрый и очень отзывчивый человек. Не укладывается все это в голове", - заявил на заседании заведующий сектором правового обеспечения министерства спорта Кабардино-Балкарии Алим Пазов.

* организация признаны террористической и запрещена в России решением суда.

Примечание:

"Чеченские силовики объяснили преследование Азамата Байдуева", "Немецкая пресса назвала арестованного за терроризм выходцем из Чечни", "Суд в Англии попросил пересмотреть экстрадиционное дело уроженца Чечни".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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