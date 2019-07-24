Обвиняемая в финансировании террористов уроженка Нальчика признала вину

24 июля 2019, 06:03

Жительница Кабардино-Балкарии Регина Бозиева, обвиненная в перечислении денег сирийским боевикам, в суде признала себя виновной. Свидетели обвинения охарактеризовали ее как "отзывчивого и порядочного человека".

Как писал "Кавказский узел", 20 июня в суд было передано дело жительницы Кабардино-Балкарии, которая, по данным прокуратуры республики, перевела пять тысяч рублей участнику организации "Имарат Кавказ"*.

23 июля в Северо-Кавказском окружном военном суде состоялось первое заседание по делу жительницы Кабардино-Балкарии Регины Бозиевой, обвиняемой в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). На заседании присутствовали отец, мать и брат подсудимой, из представителей прессы был только корреспондент «Кавказского узла».

Максимальное наказание по указанной статье Уголовного кодекса - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

В начале заседания подсудимая, невысокая девушка в мусульманском платке, представилась участникам процесса. Регине Бозиевой 33 года, она уроженка Нальчика, но проживает постоянно в селе Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарии. Бозиева закончила два курса Сельскохозяйственной академии Кабардино-Балкарии, замужем. До ареста, который состоялся 8 февраля 2019 года, нигде, по ее словам, официально не была трудоустроена.

Затем гособвинитель зачитала обвинительное заключение, из которого следует, что Бозиева исповедует ислам с 2006 года. В период с сентября 2018 года по 9 ноября 2018 года посредством смс-сообщений обвиняемая общалась с лицом по имени Алим, который, по данным следователей, является участником группировки «Имарат Кавказ»* и воюет в Сирии на стороне боевиков.

Прокурор сообщила, что не позднее 27 января 2019 года у Бозиевой возник умысел на оказание финансовой помощи боевикам «Имарат Кавказ»*, в деятельности которой принимал участие Алим. Для этого она 29 января 2019 года зарегистрировала со своего телефона «QIWI-кошелек».

«30 января 2019 года в 14 часов 18 минут Бозиева, находясь по месту своей работы в суши-баре..., используя свой телефон... осуществила перевод денежных средств в размере пяти тысяч рублей на «QIWI-кошелек»..., используемый участником террористической организации «Имарат Кавказ»* по имени Алим в Сирийской республике с целью приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов», - зачитала из обвинительного заключения гособвинитель.

В ответ на вопрос судьи, понятно ли Бозиевой обвинение, девушка сказала очень тихо: «Обвинение понятно, вину признаю полностью».

Свидетели назвали Бозиеву отзывчивым и порядочным человеком

Далее посредством видеоконференцсвязи из Нальчикского гарнизонного суда были допрошены четверо свидетелей обвинения.

36-летняя Ирина Сабанова, арендовавшая вместе с Бозиевой в 2017-2018 годах магазин на центральном рынке Нальчика, назвала подсудимую «очень отзывчивым и порядочным человеком».

По словам Сабановой, Бозиева шила юбки на заказ, а в свободное от работы время занималась благотворительной деятельностью, собирая деньги для больных детей, онкобольных, инвалидов.

Прокурор огласила протокол допроса свидетельницы от 22 февраля 2019 года, в котором она сообщила следователю, что Бозиева одобряла деятельность боевиков, воюющих в Сирии, и присылала ей в Whatsapp сообщения, мотивирующие собирать деньги для жен убитых боевиков и осужденных по террористическим статьям.

«За рассылку в Whatsapp, что Бозиева терроризм одобряла, меня не спрашивали на допросе», - сказала Сабанова. Она также добавила, что даже не читала, что подписывает, потому что «очень тогда болела».

Свидетельница Радима Яхтанигова работает в сети магазинов цифровой техники менеджером по продажам. По ее словам, 30 января 2019 года в магазин в Нальчике, где она работает, заходила Бозиева и спрашивала у нее, как положить деньги на «QIWI-кошелек». Один из сотрудников магазина Аслан Жозаев, по словам Яхтаниговой, объяснил Бозиевой, как это сделать, при этом Яхтанигова видела у нее пятитысячную купюру.

Допрошенный следующим свидетель Аслан Жозаев подтвердил показания Яхтаниговой.

«Она (Регина Бозиева) была в черном хиджабе. Попросила положить деньги на "QIWI-кошелек". Я объяснил ей, как им пользоваться, и отошел. Видел у нее пять тысяч рублей», - рассказал Жозаев.

Следующим дал показания заведующий сектором правового обеспечения Министерства спорта Кабардино-Балкарии Алим Пазов. Регина Бозиева является его двоюродной сестрой и проживает по соседству. Свидетель вместе со своим братом Анзором Пазовым были понятыми в доме Бозиевой 4 февраля 2019 года.

По словам Пазова, никаких запрещенных предметов или литературы силовики при обыске из дома Бозиевой не изъяли, а единственным изъятым предметом оказался ее телефон, который она сама выдала добровольно.

«Бозиева очень добрый и очень отзывчивый человек. Не укладывается все это в голове», - посетовал Пазов.