20 июня 2019, 12:27

В суд передано дело обвиняемой в финансировании террористов жительницы Нальчика

Жительница Кабардино-Балкарии пойдет под суд за перевод пяти тысяч рублей своему знакомому в Сирии, сообщает сегодня пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии прокуратуры, женщина разделяла и поддерживала экстремистские взгляды своего знакомого и перевела ему деньги на покупку оружия, боеприпасов и военной одежды. Теперь жительнице Нальчика грозит 15 лет тюрьмы.

В пресс-службе прокуратуры республики уточнили, что обвиняемая перевела средства участнику террористической организации "Имарат Кавказ", группировке запрещенной на территории РФ, передает РИА "Новости".

Женщине предъявлено обвинение по статье "Финансирование терроризма" УК РФ. Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу, уточняет Islamnews.

Комментариев от обвиняемой или ее представителей относительно ситуации пока не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 июня Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии уроженца Чечни Али Гехаева за перевод 1262 евро брату, который впоследствии уехал в Сирию воевать на стороне боевиков.

Примечание:

"Чеченские силовики объяснили преследование Азамата Байдуева", "Немецкая пресса назвала арестованного за терроризм выходцем из Чечни", "Суд в Англии попросил пересмотреть экстрадиционное дело уроженца Чечни".

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