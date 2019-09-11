Суд утвердил штраф министру в Северной Осетии

11 сентября 2019, 11:13

Суд во Владикавказе отказался удовлетворить жалобу бывшего министра ЖКХ Северной Осетии Альберта Сокурова, оспорившего штраф по делу о покупке непригодных квартир для детей-сирот. Сокуров заявил, что обжалует решение.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня прокуратура Северной Осетии сообщила, что главный специалист отдела обеспечения жильем детей-сирот министерства ЖКХ республики привлечена к дисциплинарной ответственности. Первый заминистра уволилась по собственному желанию, а бывший глава министерства ЖКХ региона, а также подрядчик оштрафованы на 75 и 52 тысячи рублей соответственно.

По версии следствия, приобретенное в 2018 году министерством ЖКХ Северной Осетии в Пригородном и Дигорском районах региона жилье для детей-сирот не соответствовало санитарно-эпидемиологическому законодательству, а также правилам содержания и техническим характеристикам. Кроме того, десять купленных квартир для детей-сирот располагались вне необходимых населенных пунктов, поэтому двое сирот отказались от них.

Ленинский райсуд Владикавказа оставил без изменения административный штраф в 75 тысяч рублей, наложенный северо-осетинским управлением ФАС на бывшего министра ЖКХ, топлива и энергетики Альберта Сокурова, сообщило 10 сентября издание «Основа», не уточнив дату вынесения решения. По данным издания, в суде речь шла о покупке непригодных для проживания детей-сирот квартир.

«Очевидно, квартиры должны были распределяться по принципу кому как повезет, что ставило детей-сирот в неравные условия: кому-то 27 метров, а кому-то 33 досталось бы», - процитировало издание представителя прокуратуры на заседании суда. Сам Сокуров заявил, что оспорит решение суда в вышестоящей инстанции.

«В бытность мою министром, ведомство объявляло торги на приобретение жилья для (детей-сирот) порядка 140 раз, потому что никто не хотел участвовать в аукционе. Мы обзванивали детей-сирот, чтобы они сами подыскали подходящее жилье и, если оно будет отвечать требованиям, министерство его приобретет», - процитировало 8 апреля Сокурова издание «Градус Осетии».

Пост министра ЖКХ республики Альбрет Сокуров покинул в ноябре 2018 года после кадровых перестановок в региональном правительстве, написала 14 ноября 2018 года «Версия на Кавказе». Пост министра ЖКХ, топлива и энергетики занял Майран Тамаев, который занимал должность замглавы администрации Владикавказа.

На сайте регионального управления ФАС на 11.00 мск сегодня нет информации о штрафе Сокурова по госконтрактам о покупке жилья для детей-сирот. На сайте Ленинского райсуда Владикавказ говорится, что в суд 19 июня поступило шесть административных дел против Альберта Сокуроа по статье «нарушение порядка заключения, изменения контракта», но, по состоянию на 11.00 мск сегодня, решений по данным делам на сайте нет. Максимальная санкция по данной статье – 30 тысяч рублей штрафа.