Сироты в Кабардино-Балкарии рассказали о многолетнем ожидании квартир от государства

25 марта 2019, 18:21

Судебные решения о незамедлительном предоставлении жилья сиротам не выполняются, рассказали "Кавказскому узлу" жители Кабардино-Балкарии, ожидающие обещанных квартир 10-12 лет. Очередь на квартиры для сирот растет быстрее, чем строится жилье, сообщили в Минобразования республики.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта житель Кабардино-Балкарии Рустам Фарзалиев опубликовал видеообращение к главе республики, раскритиковал местных чиновников за равнодушие к проблемам сирот, которые, как и сам Фарзалиев, не могут получить положенные им квартиры. Проблема обеспечения сирот жильем остается для республики острой, констатировал уполномоченный по правам человека.

Житель Нарткалы Иван Панов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в очереди стоит 10 лет, хотя еще в 2011 году добился в суде решения о незамедлительном предоставлении жилья. Сейчас он с двумя малолетними детьми живет на съемной квартире. "Мне сказали, чтобы я не рассчитывал на получение жилья до 2021 года, так нет якобы застройщиков, которые бы строили социальное жилье", - рассказал Панов. Иван Панов, по его словам, вновь обратился к адвокату, чтобы добиться исполнения решения суда.

Жительница Прохладного Елена Мерлушкина сообщила, что стоит в очереди на жилье для сирот 12 лет, у нее двое несовершеннолетних детей. Шесть лет назад, по словам Мерлушкиной, ей предложили жилье в поселке Янтарный, расположенном в 18 километрах от Прохладного. С этим поселком нет автобусного сообщения, и женщина отказалась.

"И вот с тех пор тишина. Про меня как будто забыли. Периодически звоню в Минобразования. Обещают. Единственное, чего удалось на данное время добиться - это включения в список на получение жилья по городу Прохладному", - рассказала Елена Мерлушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Надежда Ткачева, которая стоит в очереди с 2007 года, рассказала, что ей предлагали жилье в поселке Лесной, но квартира была плохого качества. "Я не стала заключать договор и написала заявление о предоставлении квартиры в городе Прохладном. С тех пор вот жду", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Женщина, по ее словам, живет вместе с десятилетним сыном на съемной квартире.

В Кабардино-Балкарии строится недостаточно жилья для сирот

В этом году для детей-сирот в Кабардино-Балкарии планируется приобрести 185 квартир. При этом в очереди на жилье значатся 1466 человек, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела социальной защиты детства, коррекционного образования, опеки и попечительства Министерства образования и науки Кабардино-Балкарии Мадина Хучинаева. По ее словам, 309 человек из числа детей-сирот имеют на руках судебные решения о незамедлительном предоставлении жилья.

Будет ли увеличено финансирование программы строительства жилья для детей-сирот, пока неизвестно, отметила чиновница. "Мы обратились во все инстанции, но пока положительного ответа ниоткуда не получили", - сказала Мадина Хучинаева. Чтобы обеспечить всех нуждающихся, нужен миллиард рублей, добавила она.

Всего, по данным Минобразования, в 2017 году сиротам-очередникам предоставили 90 квартир, в 2018 году - 93 квартиры. Однако общее количество нуждающихся за эти два года сократилось всего на шесть человек, поскольку списки постоянно пополняются. Общая расчетная потребность на 100% обеспечение, указанной категории лиц жильем составляет более 1 млрд рублей, проинформировала Хучинаева.

Сироты могут жаловаться в службу судебных приставов

Сироты, которые имеют решение суда о предоставлении квартир, но жилье так и не получили, могут пожаловаться в суд на бездействие судебных приставов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры Прохладненского района Элеонора Марзоева.

Согласно федеральному конституционному закону о судебной системе, решение суда, вступившее в силу, имеет общеобязательный силу, отметил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. "То есть оно обязательно для всех без исключения, в том числе и для органов власти и управления, и подлежит к исполнению. А где искать средства для выдачи положенной законом квартиры – это проблема местных властей. То есть предмет и способ исполнения – это уже задача тех, на ком лежит соответствующая обязанность по исполнению", - сказал он.

Если решение не исполняется, повторно обращаться в суд не нужно, отметил Вадим Клювгант. "Гражданин или его представитель могут написать заявление в службу судебных приставов. У приставов есть полномочия от имени государства добиваться исполнения судебных решений. За неисполнение судебных решений есть ответственность, вплоть до уголовной", - пояснил адвокат.

В Москве у сирот нет проблем с получением квартир, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Вадим Меньшов - директор московского Центра содействия семейному воспитанию "Наш дом". "Все сироты после 18 лет получают отдельное благоустроенное жилье. Если в регионе возникли проблемы, то следует обращаться сначала в Министерство образования РФ, а если проблему решить не удалось по линии министерства, то при правительстве Российской Федерации есть Общественный совет по вопросам социальной сферы, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. Надо написать письмо в этот совет", - сказал Вадим Меньшов.