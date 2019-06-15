Чиновники в Северной Осетии наказаны за покупку непригодных квартир для сирот

15 июня 2019, 15:01

Бывший глава Министерства ЖКХ Северной Осетии оштрафован, а главный специалист отдела привлечена к ответственности за покупку непригодного жилья для сирот, сообщила 14 июня прокуратура. В приобретенных квартирах не было ремонта и отопления.

По версии следствия, приобретенное в 2018 году Министерством ЖКХ Северной Осетии в Пригородном и Дигорском районах региона жилье для детей-сирот не соответствовало санитарно-эпидемиологическому законодательству, а также правилам содержания и техническим характеристикам. Кроме того, десять купленных квартир для детей-сирот располагались вне необходимых населенных пунктов, поэтому двое сирот отказались от них, говорилось в сообщении прокуратуры Северной Осетии 14 июня. По данным ведомства, Министерство ЖКХ также нарушило ряд других пунктов законодательства при покупке жилья для сирот в регионе.

Республиканским прокурором было внесено представление об устранении нарушений законодательства в адрес председателя правительства региона, после чего большинство из них были устранены. «Практически все жилые помещения детей-сирот приведены в соответствие с предъявляемыми требованиями», - отмечается в сообщении.

Главный специалист отдела обеспечения жильем детей-сирот Министерства ЖКХ республики привлечена к дисциплинарной ответственности. Первый заминистра уволилась по собственному желанию. Кроме того, бывший глава Министерства ЖКХ региона, а также подрядчик оштрафованы на 75 и 52 тысячи рублей соответственно, уточняет ведомство.

Купленные на вторичном рынке жилье квартиры для детей-сирот из Северной Осетии нуждались в капитальном ремонте, а в приобретенных квартирах новостроек не работала отопительная система, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии".

На сайте Министерства ЖКХ Северной Осетии на 14.55 мск сегодня нет комментариев по поводу заявления прокуратуры.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2018 года жители Владикавказа раскритиковали решение властей о выселении воспитанников детдома "Виктория" в лесной зоне. Пользователи соцсетей о связали решение с желанием освободить дорогостоящий участок земли в экологически чистом районе.