Объяснения мэрии о переименовании улиц не убедили махачкалинцев

28 августа 2019, 11:06

Новые названия улицам дали еще прежние власти Махачкалы, в этом году просто устанавливаются указатели, заявила мэрия в ответ на критику. Пользователи соцсетей возразили, что изменения несколько лет не отображались на картах, и обвинили городские власти в неэффективном расходовании бюджета.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа городское управление архитектуры и градостроительства сообщило, что в Махачкале новые названия получили около ста улиц, 1800 домам присвоена новая нумерация. Махачкалинцы и пользователи Facebook в группе "ГородНаш" заявили, что власти переименовали улицы не спросив мнения местных жителей, нарушив их права и создав им проблемы с оформлением документов и получением корреспонденции.

27 августа на смс-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение с жалобой на переименование махачкалинской улицы Стефана Лаптиева в улицу Габитова. "Переименование прошло с нарушением существующего законодательства", - говорится в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"В 2019 году в Махачкале ни одна из улиц не переименована", - заявила пресс-служба мэрии в ответ на активное обсуждение этой проблемы в соцсетях. По словам заместителя начальника Управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Тимура Галбацова, все решения о переименовании были приняты еще несколько лет назад. Это стало новостью для горожан только потому, что в рамках проекта "Бережливый муниципалитет" мэрия начала устанавливать на домах указатели, говорится в сообщении, опубликованном поздно вечером 27 августа на странице мэрии Махачкалы в Instagram.

Председатель Общественной палаты Махачкалы Салим Абдулкадыров подчеркнул, что виноваты в этом прежние городские власти. "К сожалению, своевременно эту информацию до людей не доводили через средства массовой информации. Или это надо было делать сразу, на этих улицах устанавливать трафареты. Это самое главное, что было упущено прежней властью", - говорит Абдулкадыров на видео, которым сопровождается публикация мэрия в соцсети.

Нынешний мэр Махачкалы Салман Дадаев возглавил город 31 января, говорится в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом".

Тимур Галбацов отдельно разъяснил ситуацию с улицей Лаптиева, вызвавшую особую критику интернет-пользователей. Улица продолжает существовать в тех границах, в которых и была определена изначально, в 1961 году, а переименованию подверглись близлежащие улицы, которые не являются ее непосредственным продолжением, указал представитель мэрии. "После того, как микрорайон начал стихийно разрастаться, появляющиеся здесь здания также стали причислять к улице Лаптиева, хотя располагались они уже вдоль совершенно других дорог. В связи с этим в 2016 году было принято решение назвать четыре безымянные улицы, расположенные перпендикулярно Лаптиева, в честь Героя России Турпала Мусалаева, полковника МВД Габидова, Каримова, а также Времена года", - говорится в сообщении мэрии.

За 12 часов, к 11.05 мск 28 августа, эта публикация набрала 6,85 тысячи просмотров и 87 комментариев, по большей части негативных. Комментаторы обвинили мэрию в том, что она занимается несущественным вопросом, создавая горожанам проблемы. "Ерундой занимаются", - написал arslan6094. "Лишь бы не работать", - согласился пользователь m.k.k.m.ru.

"Уважаемая администрация города Махачкалы, вы бы лучше освещением улиц города занялись бы, особенно той его части, где людей, как мух, сбивают машины. Реально нет нормального освещения на улицах города - я говорю о центральных улицах. Хватит людей мучить с этими качелями с названием улиц и номеров домов", - предложил ma.gomed20705.

"Новыми именами надо называть новые улицы, а не деньги на таблички переводить. Ну на всем сейчас хотят экономить: на детях, на больных, на врачах, на учителях, на пенсиях, на пособиях, на зарплатах. Бережливые поликлиники, оптимизации и так далее. Вот только на ерунду не жалко бюджетных средств", - высказалась suleymanova.asiy.

Пользователей соцсетей удивило утверждение мэрии, что улицы переименованы уже несколько лет назад. "А на картах почему нет изменений? А посылки люди как тогда получали, если слали на старый адрес? То есть люди жили несколько лет с неверными данными в документах?" - написала anarasulova.

"Объяснение очень сомнительное. Переименовали давно, а адреса у всех долго те же, таблички те же, на навигаторах было то же. И только теперь начинается кутерьма. Что-то здесь не то", - прокомментировала сегодня сообщение мэрии в группе "Город наш" в Facebook Татьяна Пашаева. "Они сейчас выбрали тактику сваливания на предшественников. Только документы переделывать нужно отчего-то сейчас", - написала там же Оксана Росси.