Мэрия Каспийска отказалась переименовать улицу в честь Сталина

18 декабря 2018, 23:48

Инициатива о переименовании улицы Мира в честь Иосифа Сталина не нашла поддержки городской администрации Каспийска.

Как писал "Кавказский узел", решение о переименовании улицы Мира в честь Сталина было принято на публичных слушаниях, прошедших 1 сентября в администрации Каспийска. В слушаниях приняли участие всего 30 человек, 28 из которых проголосовали "за". В Каспийске в микрорайоне № 9 уже есть улица, носящая имя генсека СССР, однако, по словам сторонников переименования улицы Мира, на ней "очень мало домов, что несправедливо".

Решение о переименовании улицы Мира лоббируют влиятельные в Дагестане люди, которые "крайне уважительно относятся к личности Сталина", сообщило 4 сентября со ссылкой на историка Патимат Тахнаеву РИА "Дербент". Председатель городской комиссии по проведению публичных слушаний, главный архитектор Каспийска Ахмед Махов рекомендовал мэру города отклонить инициативу по переименованию, выдвинутую активистами местной общественно-политической организации "И. В. Сталин", сообщил 6 сентября "Коммерсант". Махов, в частности, указал, что одна из улиц Каспийска уже и так носит имя Сталина, а жители улицы Мира просят не переименовывать ее.

Мэрия Каспийска объяснила решение об отказе в переименовании улицы Мира в улицу И. В. Сталина несколькими причинами.

"Ввиду того, что наименование "ул. И. В. Сталина" присвоено одной из улиц Каспийска, учитывая возражения граждан, проживающих по ул. Мира, а также результаты публичных слушаний и отсутствие финансовых средств на мероприятия, связанные с переименованием улиц", - говорится в постановлении № 983, опубликованном сегодня на сайте горадминистрации Каспийска.

В постановлении, подписанном мэром Каспийска Магомедом Абдулаев 12 декабря, указано, что оно вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в 2016 году политологи констатировали, что жители Северного Кавказа видят все больше позитивных черт в методах правления Иосифа Сталина. Рост популярности генсека СССР эксперты объяснили произволом чиновников и силовиков в регионе.

О наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, говорится в справке "Кавказского узла", "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".