Дагестанские журналисты предложили проверить версию МВД Чечни об инциденте с поездом

27 августа 2019, 05:52

Нападение на поезд "Санкт-Петербург - Махачкала" произошло на фоне чрезмерной активности руководства Чечни в публичном пространстве и молчания властей Дагестана, отметили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. Инцидент не связан с трениями между регионами, но может усилить межэтническую напряженность, считают они.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа три вагона поезда Санкт-Петербург - Махачкала были повреждены после того, как его забросали камнями на перегоне Кади-Юрт - Хасавюрт, сообщил представитель Северо-Кавказской железной дороги. В одном из купе было разбито окно, пассажир получил порез осколками стекла. По версии пользователей соцсетей, нападение на поезд произошло на выезде из Грозного. По данным МВД Чечни, вагоны были повреждены на территории Дагестана.

В Дагестане не прозвучала отличная от чеченской версии информация по поводу инцидента с поездом на границе между республиками, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель дагестанского отделения Гильдии межэтнической журналистики, главный редактор издания «Новое дело» Хаджимурат Сагитов. При этом он полагает, что версия чеченского МВД должна быть тщательно проверена.

Он также отметил, что не видит межэтнического конфликта между двумя соседними народами.

«Между рядовыми жителями наших республик, кроме неадекватных людей в соцсетях, серьезных конфликтов нет. Есть недоработка со стороны властей обоих республик, министерств национальной политики обоих сторон, со стороны министерства информации Республики Дагестан. Есть недосказанность со стороны руководства Дагестана и гиперактивность в этих вопросах руководства соседей. Перепалка в соцсетях есть, и ведут ее люди не совсем адекватные. Идет и здравая дискуссия относительно роли имама Шамиля. Общественные деятели, историки пытаются найти истину. Чрезмерная гиперактивность в этих вопросах со стороны чеченской власти и обратная реакция со стороны дагестанской с каждым днем лишь ухудшают ситуацию», - считает Сагитов.

7 августа, в 20-ю годовщину вторжения боевиков в Дагестан, Рамзан Кадыров провел параллель между этими событиями и Кавказской войной, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Его оценка роли Шамиля вызвала протесты у жителей и духовенства Дагестана. Впоследствии Кадыров неоднократно заверял, что относится с большим уважением и к имаму, и к дагестанцам, которые поспорили с его оценкой личности Шамиля.

По мнению журналиста, усугубление конфликта может привести к экономическим последствиям.

«В этом вопросе общественность должна взять больше инициативы в свои руки и вести народную дипломатию. Власть чрезмерно амбициозна, эмоциональна. По разными причинам они не особо хотят сесть за стол и остановить этот конфликт, не дав ему перейти в горячую фазу», - заключил Сагитов.

Нападение на поезд приобрело иное звучание из-за трений между республиками

Иной информации, кроме той, что озвучили чеченские силовики, нет, сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. При этом он не стал связывать произошедшее с политическим контекстом последних месяцев.

«Иной информации, кроме той, что озвучили чеченские силовики, и что они намерены совместно с дагестанской стороной раскрыть это преступление, нет. Дагестанская сторона никаких заявлений не делала. Подобные хулиганские акты бывают на территории обоих республик, для дорожников это вполне привычная картина. Если посмотреть на электрички, которые ездят по направлениям Дагестана, то время от времени бывают хулиганские акты, когда кто-нибудь кидает камни в окна, что-то ломает. Привычная картина для железных дорог России, не только для Чечни и Дагестана. Этот хулиганский акт набрал такой размах, приобрел иное звучание из-за обсуждений вопросов границы, имама Шамиля», - сказал Магомедов.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. Чиновники двух республик обменялись обвинениями в постановке на кадастровый учет спорных участков. В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить демаркацию границы между Дагестаном и Чечней. С демаркацией границы связали жители селения Гагатли Ботлихского района и конфликт на арендованном на территории Чечни пастбище.

При этом он «сомневается» в том, что «инцидент может перерасти в межэтнический конфликт, послужив детонатором обострения отношений».

В последнее время усилился поток информации, обостряющей отношения между народами

Общественная полемика между двумя субъектами уже вошла в фазу межэтнического конфликта, считает бывший министр по национальной политики, информации и внешним связям Дагестана, политолог Эдуард Уразаев.

«Трудно сказать, был ли это (закидывание поезда камнями - прим. "Кавказского узла") хулиганский поступок, или у него есть политический подтекст. Но в памяти у многих дагестанцев еще остались нападения на поезда, проходящие через территорию Чечни. До построения новой дороги через Кизляр там происходил фактически бандитский грабеж проезжающих», - рассказал Уразаев.

Любые инциденты между двумя субъектами в свете напряженности последнего времени отражаются на общественном мнении, считает он.

«Если даже это - хулиганская выходка, то, падая на удобренную почву последних споров, ведущихся не совсем корректно и по поводу госграницы, и (по поводу) имама Шамиля, и разных происшествий на границе, накладываются одна на другую... Это совершается в провокационных целях», - сказал Уразаев.

Поток информации, обостряющей отношения между народами, в последнее время усилился, заявил он.

«С момента конфликта вокруг вопроса о разделении границы с Ингушетией уже в ноябре к нам прилетела «новая ласточка» в виде появления на сайте Парламента Чечни карты, где граница озера Кезеной-Ам проведена не так, как на кадастровой карте. Потом, правда, ее поменяли. Но вот с этого момента постоянно происходят какие-то события, вызывающие серьезные споры... Вовлекаются официальные лица. При этом остаются неясности и недоговоренности, и такой поток даже по пустяковым поводам дает мощный информационный эффект», - отметил он.

7 сентября 2018 года Рамзан Кадыров подписал указ о создании комиссии для уточнения границ Чечни. По данным "Нового дела", на следующий день на сайте чеченского парламента была размещена обновленная карта республики, на которой к территории региона вопреки кадастровым данным были отнесены полностью озеро Кезеной-Ам и частично территория возле дагестанского селения Ансалта. После публикации "Нового дела" карта Чечни на сайте парламента республики была обновлена. В феврале чеченские чиновники встретились с делегацией из Дагестана. После встречи участник мероприятия, руководитель Координационного совета некоммерческих организаций Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал несколько фотографий, в том числе слайд с обозначенной линией границы, проходящей по озеру Кезеной-Ам.

«В 90-е годы была попытка раскачать, и было очень много поводов. Эхо тех событий отозвалось и сейчас... В каждом народе есть радикалы и преступники. Надо ориентироваться на здравомыслящую часть и укреплять дружбу народов. В этом контексте нам удалось избежать античеченских настроений, и до 2000-х годов многие беженцы из Чечни жили в Дагестане», - заключил Уразаев.

Отметим, что ни на сайте Министерства внутренних дел по Дагестану, ни на сайте Министерства внутренних дел по Чечне информации об инциденте на железной дороге по данным на 05.51 мск сегодня, 27 августа нет.