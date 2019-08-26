Чеченские силовики озвучили свою версию нападения на поезд

26 августа 2019, 13:31

Вагоны поезда Санкт-Петербург - Махачкала были повреждены брошенными камнями на территории не Чечни, а Дагестана, сообщили представители МВД. Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между дагестанцами и чеченцами.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа три вагона поезда Санкт-Петербург - Махачкала были повреждены после того, как его забросали камнями на перегоне Кади-Юрт - Хасавюрт, сообщил представитель Северо-Кавказской железной дороги. В одном из купе было разбито окно, пассажир получил порез осколками стекла. По версии пользователей соцсетей, нападение на поезд произошло на выезде из Грозного.

Информация о том, что поезд забросали камнями на территории Чечни, не подтвердилась, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД республики. "Установлено, что в 20.13 по московскому времени поезд пересек административную границу между республиками, а камни в окна состава были брошены не установленными пока лицами в 20.18 (мск), то есть в то время, как состав около пяти минут двигался по сопредельной территории", - сказал он, уточнив, что ранее на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт подобных инцидентов не было.

Эту же версию происшествия озвучил начальник Грозненского линейного отдела МВД на транспорте Али Тагиров. "Опрошенный пассажир пятого вагона пояснил, что в 20.05 проводник попросил сдать постель в связи с приближением к Хасавюрту, а через 13 минут в окно залетел камень", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Житель Хасавюрта Магомедамин Гаджиев, который получил порезы, от медпомощи отказался, сообщило 25 августа ИА "Чечня Сегодня".

Бывший железнодорожник Хож-Ахмад назвал инцидент обыденным. "Я 13 лет проработал помощником и машинистом поезда. Сколько раз за это время пришлось перенести таких «атак» на состав, сказать сложно, но их точно было немало. Обычно этим развлекаются сельские мальчишки. Никто в таких случаях составы не останавливает. Непредвиденная остановка может нарушить весь график движения железнодорожных составов", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что инцидент произошел на фоне споров жителей Дагестана с Рамзаном Кадыровым, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Эти слова вызвали протест у жителей и духовенства в Дагестане.

Позднее Кадыров неоднократно подчеркнул, что относится с уважением к Шамилю и к дагестанцам, пояснив, что упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в соцсетях. Однако представители дагестанской общины Краснодара констатировали усиление напряженности между выходцами из Дагестана и Чечни после высказываний Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.