Поезд Санкт-Петербург - Махачкала подвергся нападению на территории Чечни

25 августа 2019, 23:44

Три вагона поезда сообщением Санкт-Петербург - Махачкала были повреждены после того, как его забросали камнями на территории Чечни, сообщила Северо-Кавказской железная дорога. В одном из купе было разбито окно, один из пассажиров получил порез осколками стекла.

Инцидент произошел вечером 23 августа на перегоне Кади-Юрт - Хасавюрт, сообщил представитель СКЖД.

"Были повреждены три окна в разных плацкартных вагонах. Легкий порез получил один из пассажиров поезда, который отказался от медицинской помощи", - привел его слова сегодня "Интерфакс".

На график движения поездов инцидент не повлиял, добавил он.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также разыскивают причастных к происшествию лиц, сообщили сегодня в управлении на транспорте МВД по СКФО, передает ТАСС.

Нападение на следовавший в Махачкалу поезд произошло на выезде из Грозного, сообщило 24 августа сообщество "Дагестанцы в Питере" в социальной сети "ВКонтакте".

На опубликованном сегодня на странице паблика "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" видео видно, что в результате попадания камня в одном из купе разбито окно.

Также на кадрах запечатлен мужчина, на лице которого заметны следы крови, ему оказывают медицинскую помощь. Кроме того, на видео слышны детские и женские голоса.

По состоянию на 23.40 мск на сайте и страницах в социальных сетях МВД Чечни нет информации о повреждении на территории республики вагонов поезда №136 Санкт-Петербург - Махачкала.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей подвергли чиновников критике за утверждения, что перестрелка выходцев из Чечни и Дагестана, произошедшая в центре Краснодара в ночь на 21 августа, была бытовым конфликтом. Власти пытаются заретушировать межнациональную подоплеку инцидента, считают они.