Избиратели в Москве и Сухуме рассказали об ожиданиях от нового президента Абхазии

25 августа 2019, 22:58

Абхазские избиратели ждут от нового президента республики выхода из экономического кризиса и продолжения курса на тесную дружбу с Россией. Некоторые жители Сухума выразили разочарование во всех политиках.

Как писал "Кавказский узел", жители Абхазии сегодня проголосовали на выборах президента республики. Избирательные участки для граждан Абхазии организованы также в Москве и Черкесске. К моменту закрытия участков явка избирателей составила более 50%, поэтому выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Тамаз Гогия.

На пост президента Абхазии претендуют девять человек - действующий глава республики Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, бывший министр внутренних дел, председатель партии "Акзаара" Леонид Дзапшба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба и бывший начальник школы милиции, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Итоговая явка на выборах президента Абхазии составляет более 56%, но окончательные данные будут известны позднее, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия на брифинге в Международном пресс-центре. По словам Гогии, на одном из участков, №21, зафиксирована стопроцентная явка избирателей, передал присутствующий на брифинге корреспондент "Кавказского узла".

Нарушений общественного порядка в ходе голосования зафиксировано не было, сообщил министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба. По словам министра, порядок в день голосования обеспечивали 700 сотрудников МВД.

Жители Сухума, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", поделились своими ожиданиями от будущего президента, хотя и назвать имя своего кандидата согласились не все. "Мой брат попросил меня проголосовать за кандидата, у которого он работает в штабе, но для меня он не является лидером. Поэтому я не хотел бы называть его имя", - сказал избиратель Давид.

"Я голосую за Олега Аршбу, для меня его кандидатура связана с Александром Анквабом. Я считаю, что он не сделал того, что планировал, когда в 2014 году был свергнут. Считаю, что он сможет вывести страну из экономического кризиса", - поделился мнением Алхас.

Житель столицы Георгий также сообщил, что отдал свой голос за Олега Аршбу. "Хочется верить, что он победит, а с ним пройдет Александр Анкваб. Мне кажется, он сможет решить множество наших проблем в сфере экономики, в правоохранительных органах", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

26 августа 2011 года на досрочных президентских выборах победу одержал Александр Анкваб, получивший 54,86% голосов. 27 мая 2014 года оппозиционеры устроили многотысячную демонстрацию возле администрации главы республики, требуя отставки президента и правительства Абхазии. 2 июня 2014 года, после того как президент Александр Анкваб ушел в отставку, заявление об уходе с поста главы правительства написал Леонид Лакербая, говорится в справке "Кавказского узла" "Политический кризис в Абхазии - 2014".

"Мне бы хотелось, чтобы победил Леонид Дапшба. У него есть стойкое понимание, как навести в стране порядок", - заявила местная жительница Инесса корреспонденту "Кавказского узла".

"Нужен достойный кандидат, но такого, на мой взгляд, нет. Поэтому я вычеркну всех", - сказал избиратель Артур. "Чтобы поднять страну, нужен человек с силой воли и стальным характером. Таким является Аслан Бжания, но он не принимает участия в выборах. Поэтому проголосую за того, кто его представляет - за Алхаса Квицинию", - сообщил Андрей. Еще один из опрошенных избирателей сообщил, что отдал свой голос Алхасу Квицинии.

Аслан Бжания объяснил отказ от участия в выборах болезнью. Ранее в связи с болезнью Бжании выборы были перенесены с 21 июля на 25 августа. Родственники политика настаивали на том, что его отравили. Бжания в 2014 году уже баллотировался на пост президента, тогда он получил 35,91% голосов избирателей, говорится в биографии политика, опубликованной на "Кавказском узле".

"Не хочу называть имя своего кандидата, но жду перемен, если он придет к власти. Надоело жить в разрухе с низкими зарплатами и пенсиями", - сказала избирательница Наира.

"По моему мнению, нам уже ничего не поможет. Из года в год на политической арене одни и те же лица, а молодежи не дают шанс. Поэтому я просто не пойду голосовать", - сказал житель Сухума, отказавшийся назвать свое имя. Еще четверо опрошенных избирателей отказались называть свои имена, а также выразили уверенность в том, что среди кандидатов в президенты нет ни одного достойного. "Исходя из этого, мы не голосуем", - сказали они.

"Голосую 25 лет. Ничего не меняется. Не верю никому", - заявила Ирина. "Постоянно голосую за Рауля Хаджимбу и в этот раз отдам за него голос. Мне кажется, на сегодня нет лучшей кандидатуры", - сказала избирательница Ангелина.

Избиратели в Москве посетовали на несамостоятельность Абхазии

На участке в Москве, который открылся в 08.00 мск на Донской улице около станции метро "Шаболовская", мог проголосовать любой избиратель, предъявивший паспорт Абхазии. К 16.30 мск на московском участке проголосовали 400 избирателей, сообщил сотрудник избиркома корреспонденту "Кавказского узла".

Голосовать на выборах мог любой гражданин Абхазии, достигший 18 лет и имеющий паспорт нового образца. После голосования на пятую страницу документа будет поставлен специальный штамп, писал "Спутник-Абхазия".

Очередей на избирательном участке в 16.40 мск не было. Сотрудник полиции, дежуривший на участке, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что голосование проходит без эксцессов.

У здания участка избиратели стояли небольшими группами и дискутировали о выборах. "В приоритете для нас, чтобы новый президент организовал рабочие места. Очень многие абхазцы жаждут работать на родине. В Москве мы гости, Абхазия – наш дом", - сказал уроженец Сухуми Георгий корреспонденту "Кавказского узла".

"Думается мне, президентом станет Рауль Хаджимба, потому что он ведет правильную политику на укрепление отношений с Россией. Россия - наш брат, соратник и защитник. Безопасность для нас в приоритете", - сказал уроженец Сухуми Мурат.

"Я голосовал за предпринимателя Астамура Какалию. Он бизнесмен, а Абхазия – это, по сути, нереализованный бизнес. У нас можно вести сельское хозяйство, развивать туризм", - сказал "Кавказскому узлу" Хасик из Пицунды.

Избиратель отметил, что придает большое значение сегодняшним выборам. "Сегодня мы выбираем будущее. Это не простая галка в бюллетене. Мы [абхазы] очень активны и желаем как можно быстрее привести страну к процветанию", - добавил он.

Уроженец Сухуми Наур придерживается иного мнения. "Вряд ли политика государства изменится. Во многом Абхазия зависит от России, и пока отношения хорошие, пока Россия дает деньги, мы худо-бедно живем. Но если вдруг у России возникнут серьезные проблемы, и деньги станут необходимы стране, то о нас позабудут, отвернутся. Куда мы пойдем? Что мы будем делать? Нам нужен сильный лидер", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Товарищ Наура Гия поддержал его точку зрения. "Мы не сможем без России, опять вернется война… Сегодняшнее голосование тем и важно, что нужно сохранить курс, направленный на дружбу с Россией, иначе мы будем смяты", - сказал он.

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Об основных событиях предвыборной кампании в республике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".