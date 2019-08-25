Выборы в Абхазии признаны состоявшимися

25 августа 2019, 20:46

Избирательные участки в Абхазии закрылись в 20.00 мск, к этому времени на выборах президента республики проголосовали 50% избирателей, сообщил глава ЦИК республики Тамаз Гогия. Наблюдатели назвали спокойной обстановку на участках во время голосования.

Как писал "Кавказский узел", сегодня проходит голосование на выборах президента Абхазии. Избирательные участки для граждан Абхазии организованы также в Москве и Черкесске. К 12.00 мск, по данным избиркома, проголосовали 19,27% избирателей (23 442 человека).

На пост президента Абхазии претендуют девять человек - действующий глава республики Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, бывший министр внутренних дел, председатель партии "Акзаара" Леонид Дзапшба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба и бывший начальник школы милиции, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

С участков в Абхазии и с избирательного участка в Черкесске поступали устные жалобы, сообщил на пресс-конференции по выборам президента Абхазии председатель ЦИК республики Тамаз Гогия. "Один избиратель проголосовал по паспорту старого образца. Факт зафиксирован, и его дальнейшая судьба будет известна по окончании голосования. Также было препятствие выезда выносной урны в селе Баслата", - приводит слова Гогии корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на пресс-конференции.

Глава ЦИК обещал озвучить общее количество поступивших жалоб позднее. "Во многом поступают жалобы технического характера, и они разрешаются на месте", - добавил он.

Гогия также сообщил, что выборы в Москве проходят без нарушений. "Великолепно проходят выборы в Москве. Эксцессов не наблюдается. Организация на высоком уровне", - сказал он.

Избирательные участки в Абхазии закрылись в 20.00 мск. За два часа до закрытия участков, к 18.00, явка на выборах президента республики составила 48,48% избирателей - проголосовали 61 тысяча 20 избирателей из 125 тысяч 875 человек, внесенных в списки избирателей, сообщил ЦИК Абхазии.

К закрытию избирательных участков порог явки в 50% был преодолен, выборы признаны состоявшимися, сообщил со слов Тамаза Гогии ТАСС.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, которые достигли совершеннолетия и обменяли внутренние паспорта старого образца на новые, отмечает со ссылкой на ЦИК "Спутник-Абхазия".

Международные избиратели из Германии сообщили на пресс-конференции, что посетили 10 избирательных участков и не выявили ни одного нарушения. "Мы следили тем, чтобы на избирательных участках не было навязчивой рекламы кандидатов и давления [на избирателей], чтобы был обеспечен справедливый процесс выборов, и не было возможности отдать свой голос дважды. Хочу отметить, что выборы проходят на высоком уровне", - сказал депутат Бундестага Германии Штефан Койтер, отвечая на вопрос корреспондента "Кавказского узла".

Выборы президента Абхазии можно назвать демократическими, заявил представитель Аналитического института Австрии Патрик Поппел. "Я не смог заметить ничего, чтобы назвать эти выборы не легитимными", - сказал он.

Депутат регионального парламента Берлина Гуннер Линдеман также считает, что голосование проходило в соответствии с европейскими стандартами. "Для нас важно, что нам никто не диктовал, куда нам ехать, мы сами выбирали места. Это значит, что избирательная комиссия на месте не могла подготовиться к нашему визиту", - заявил он.

В Европарламенте 23 августа опровергли информацию о том, что за выборами в Абхазии будут следить европейские наблюдатели. Официальные лица Европейского парламента и представители его органов не будут наблюдать за выборами. Представитель Европарламента подчеркнул, что отдельные депутаты, которые могут посетить Абхазию и сделать комментарии относительно выборов президента республики, не уполномочены представлять позицию Евросоюза.

По словам председателя участковой комиссии №1 Аиды Кварчелия, после 12.00 мск поток избирателей на их участке увеличился. Претензий со стороны наблюдателей не было, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Находящиеся на участке наблюдатели от кандидатов в президенты Абхазии подтвердили слова Кварчелии. "Все проходит нормально. Участок открылся вовремя. Нарушений не было", - сказал представитель Олега Аршбы.

"Голосование проходит спокойно. Активность есть, замечаний не было", - сообщила представитель Алхаса Квицинии. "Нарушений нет, все нормально", - подтвердил представитель Рауля Хаджимбы.

По словам доверенного лица кандидата в президенты Астамура Какалии Яника Ахсалбы, на избирательных участках фиксируются незначительные нарушения. "Люди фотографируют бюллетени и выкладывают их в сеть, но это незначительные нарушения. Какого-то серьёзного давления на избирателей не наблюдалось", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ахсалба добавил, что некоторые источники публиковали в соцсетях до закрытия избирательных участков "так называемые результаты голосования", которые выкладывают пользователи соцсетей. Он привел в пример один из политических Tеlegram-каналов, который опубликовал информацию о явке на 11.00 мск: по данным канала, к этому времени в Абхазии проголосовали 7 968 избирателей, тогда как по официальным данным ЦИК к 12.00 явка - 23 442 человека. Также публикуются недостоверные данные о рейтинге кандидатов.

Тамаз Гогия также опроверг данные, которые публикуются в соцсетях под видом соцопросов. "В соцсетях замечены непонятные соцопросы, даже по Черкесску. Но все эти публикации ложные и не соответствуют действительности", - сказал Гогия.

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Об основных событиях предвыборной кампании в республике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".