Наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Абхазии

25 августа 2019, 14:06

19,27% избирателей проголосовали к полудню на выборах президента Абхазии, отчитался избирком. На избирательных участках зафиксированы незначительные нарушения, сообщил представитель Госдумы России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 08.00 мск началось голосование на выборах президента Абхазии, оно продлится до 20.00 мск. Избирательные участки для граждан Абхазии организованы также в Москве и Черкесске. При этом голосование жителей Абхазии в Стамбуле оказалось под вопросом, поскольку представитель Абхазии в Турции не успел организовать избирательный участок.

На пост президента Абхазии претендуют девять человек - действующий глава республики Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, бывший министр внутренних дел, председатель партии "Акзаара" Леонид Дзапшба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба и бывший начальник школы милиции, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

По состоянию на 12.00 мск, явка на выборы составила 19,27% (23 442 человека), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ЦИК Абхазии Елена Лабахуа. "Общее количество избирателей - 121 627 человек, в дополнительные списки включены 2702 избирателя", - уточнила она.

Официальных заявлений о нарушениях пока не поступало, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия. "Жалобы поступают. Мы оперативно на них реагируем, решаем возникающие вопросы. Но жалобы носят чисто административный характер. Никаких эксцессов, которые могли бы повлиять на ход голосования, нет", - сказал он, добавив, что зафиксированного количества нарушений нет, так как отсутствуют официальные обращения.

Информации об открытии избирательного участка в Стамбуле не поступало, уточнил Гогия. "Это значит, что на данном участке выборы не проводятся", - сказал он.

Наблюдатели из Госдумы России не увидели пока серьезных нарушений на избирательных участках, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"На одном из участков в Гудаутском районе наш наблюдатель столкнулся с тем, что во время голосования один из избирателей фотографировал свой бюллетень, что запрещено законом. Тут же был составлен акт", - сказал он.

Затулин пояснил, что кабинки для голосования в Абхазии открытые. "Это сделано для того, чтобы исключить фотографирование бюллетеней, которое потом становится поводом для обвинений в том, что избиратель подкуплен", - уточнил представитель Госдумы РФ.

По оценке Затулина, на выборах "сохраняется интрига", однако "абсолютно невозможно" представить ситуацию, что в результате выборов к власти придёт человек, который "враждебно относится к Российской Федерации". "Нас беспокоит, чтобы эти выборы не стали поводом для какой-либо дестабилизации", - добавил Константин Затулин.

На избирательном участке в Москве голосование проходит "в спокойной, доброжелательной обстановке", сообщил председатель участковой комиссии Беслан Кобахия. По его словам, за порядком на избирательном участке следят офицеры МВД Абхазии и сотрудники московской полиции.

К 12.20 мск на участке проголосовали более 70 человек, уточнил Кобахия. "Основную активность мы ожидаем после обеда", - приводит его слова "Sputnik Абхазия".

В Черкесске "выборы проходят спокойно, явка есть", сообщил председатель участковой комиссии Заур Коблахов. "Цифры, к сожалению, не могу сказать. Вся информация будет озвучена Центризбиркомом", - цитирует Коблахова издание.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". Об основных событиях предвыборной кампании в республике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".