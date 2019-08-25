Арестованный по делу "Хизб ут-Тахрир"* объявил голодовку в ростовском СИЗО

25 августа 2019, 10:42

Житель Крыма Билял Адилов, находящийся под стражей в СИЗО в Ростове-на-Дону по подозрению в причастности к запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" объявил сухую голодовку, сообщил адвокат.

Как писал, "Кавказский узел", защита 29 марта заявила об этапировании 23 арестованных по подозрению в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму в Ростов-на-Дону. Источники подтвердили, что дело будет рассматриваться в ростовском суде.

27 марта во время спецоперации в Крыму были задержаны 20 предполагаемых сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщал со ссылкой на Федеральную службу безопасности России "Интерфакс". 28 марта при попытке выехать на Украину еще трое крымских татар были задержаны в Ростове-на-Дону , подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической организации.

Арестованный по делу "Хизб ут-Тахрир"* активист Билял Адилов объявил сухую голодовку, сообщил 24 августа со ссылкой на адвоката Людмилу Тюренкову "ОВД-инфо". Таким образом он выразил протест против условий содержания в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, пояснила адвокат.

Адилов был задержан 27 марта в Симферополе, его арестовали и поместили в СИЗО в Ростове-на-Дону, голодовку арестованный начал 20 августа, написала "Медуза". На заседании в Ростовском областном суде 23 августа он присутствовал по видеосвязи, передает сообщение Тюренковой издание. По словам адвоката, он плохо выглядел, и она попросила, чтобы его осмотрели врачи, те измерили ему давление, но "результаты... не повлияли на его участие в заседании".

Адилов жаловался на сырость, "которая привела к тому, что он стал задыхаться", написал 23 августа на своей странице в Facebook журналист Антон Наумлюк. Из-за того, что на жалобы арестованного никто не отреагировал, он порвал провода в камере, и за это его поместили в ШИЗО на 15 суток.

УФСИН по Ростовской области не прокомментировало информацию о голодовке арестованного на своем сайте, по состоянию на 10.30 мск сегодня.

Напомним, 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд огласил обвинительный приговор пяти жителям Крыма, обвиненным в причастности к запрещенной в России по решению суда и признанной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Подсудимым, которые не признали вину, назначены сроки от 12 до 17 лет.