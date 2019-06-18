Суд в Ростове-на-Дону назначил длительные сроки пятерым обвиняемым по делу "Хизб ут-Тахрир"*

18 июня 2019, 17:04

Северо-Кавказский окружной военный суд огласил сегодня обвинительный приговор жителям Крыма, обвиненным в причастности к запрещенной в России по решению суда и признанной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Подсудимым, которые не признали вину, назначены сроки от 12 до 17 лет.

Братья Теймур и Узеир Абдуллаев получили 17 и 13 лет колонии строгого режима соответственно, Рустем Исмаилов – 14 лет колонии, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов – по 12 лет заключения, передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Несмотря на ненасильственный характер организации, "Хизб ут-Тахрир" (Партия исламского освобождения)* запрещена в целом ряде стран мира. В России она признана террористической, в Казахстане, Киргизии и Таджикистане — экстремистской, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке об организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*".

Поддержать подсудимых в зал суда приехали около 40 человек. Во время оглашения приговора трое мужчин расстегнули рубашки с надписями "Мусульмане - не террористы", однако приставы попросили их застегнуть рубашки обратно.

Дело рассматривалось с февраля, все подсудимые в ходе процесса отказались признать свою вину. "Эти обвинения ложные, с целью оправдать репрессивную машину против мусульман Крыма", - заявил на первом заседании Теймур Абдуллаев, слова которого приводит присутствовавший тогда в зале суда корреспондент "Кавказского узла".

"Хизб ут-Тахрир"* признана террористической организацией безосновательно, считает председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "За организацией не отмечено ни одного террористического акта. В ряде стран Европы она существует законно", – заявила ранее Ганнушкина.

По версии следствия, Теймур Абдуллаев в период с 21 марта 2014 года до задержания 12 октября 2016 года организовал в Симферополе деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"*, в состав которой вошли Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Эиль Джемаденов и Айдер Салединов.

Руководя этой ячейкой, Теймур Абдуллаев осуществлял скрытую пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в террористической организации, воздействуя при этом на их религиозные чувства, заявили следователи.

Теймур Абдуллаев, согласно утверждению следствия, организовывал и регулярно проводил конспиративные собрания членов ячейки по изучению идеологии и материалов террористической организации, размещал в Интернете, а также хранил у себя дома брошюры, листовки и другие материалы "Хизб ут-Тахрир"*, обеспечивал ими членов ячейки, распределял среди них роли и давал указания, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение.

"В частности, 10 и 17 декабря 2015 года Теймур Абдуллаев провёл с участием Абдуллаева, Исмаилова, Джемаденова и Салединова собрания, на которых обсуждались вопросы идеологии, организации и порядка деятельности ячейки «Хизб ут-Тахрир»* в регионе, вовлечения новых членов и работы с уже вовлечёнными лицами, планирование совместной деятельности и контроль проведённой ими работы", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о сути обвинения в пресс-службе суда.

В суде обвинение также утверждало, что Абдуллаев, Исмаилов, Джемаденов и Салединов также хранили у себя дома книги, брошюры и другие материалы террористической организации, которые они размещали в Интернете, распространяли идеи "Хизб ут-Тахрир"* среди местного населения и вовлекали в эту организацию новых членов.

При этом, помимо предоставления помещения для проведения собраний, хранения литературы и других печатных материалов "Хизб ут-Тахрир"*, Исмаилов их изготавливал, а 11 и 18 декабря 2015 года у себя дома провёл с неустановленными следствием лицами конспиративные собрания по изучению и обсуждению литературы террористической организации, заявили следователи.

Абдуллаевых, Исмаилова, Джемаденова и Салединова задержали и арестовали в 2015-2016 годах в Севастополе, Ялте, Бахчисарае и Симферополе. В зависимости от роли и степени вины каждого они были обвинены в преступлениях по ч.1 ст.205.5, ч.2 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в ней), передает "Интерфакс".

Комментариями адвокатов подсудимых относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает, на оглашении присутствовали только защитники по назначению.

Ранее "Кавказский узел" о другом процессе по делу жителей Крыма, обвиняемых в причастности к деятельности "Хизб ут-Тахрир"*. Так, 4 апреля Ростовский военный гарнизонный суд приступил к новому рассмотрению дела о "ялтинской ячейке "Хизб ут-Тахрир"*. На скамье подсудимых по этому делу оказались Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров (Инвер Бекиров), Рефат Алимов, Арсен Джеппаров и член "Крымской контактной группы по правам человека" Эмир-Усеин Куку. Все они заявили о невиновности. Правозащитный центр "Мемориал" признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными. Один из подсудимых, Эмир-Усеин Куку, с 26 июня по 19 июля 2018 года проводил голодовку в СИЗО с требованием освободить из мест заключения в России граждан Украины.

Напомним также, что 28 марта трое крымских татар были задержаны в Ростове-на-Дону при попытке выехать на Украину. Источник в силовых структурах связал это дело с задержанием еще 20 предполагаемых участников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму 27 марта. Защита жителей Крыма заявила, что 23 человека, арестованные в Симферополе 27 и 28 марта по подозрению к причастности к "Хизб ут-Тахрир"*, перевезены из Крыма в Ростов-на-Дону.

* - "Хизб ут-Тахрир" - организация признана террористической и запрещена в России судом.