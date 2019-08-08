Арест главному архитектору Ростовской области продлен на месяц

08 августа 2019, 23:23

Суд в Ростове-на-Дону продлил бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому срок домашнего ареста до 10 сентября, сообщил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", Алексей Полянский с февраля до 10 апреля находился под стражей, а затем был переведен под домашний арест. 10 июня его адвокат рассказала, что мера пресечения Полянскому продлена на два месяца.

По версии следствия, Алексей Полянский необоснованно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного дома. Впоследствии суд признал этот дом не соответствующим нормам строительства, а дольщикам был нанесен ущерб на более чем 35 миллионов рублей, полагают следователи.

Суд в Ростове-на-Дону продлил на месяц срок домашнего ареста Полянскому, передал сегодня со ссылкой на его адвоката Фатиму Какалию ТАСС. Мера пресечения бывшему чиновнику продлена до 10 сентября, отметила юрист.

Какалия рассказала, что защита подаст жалобу на решение суда "в той части, что (Полянскому) не предоставляют прогулки. "Я считаю, что это нарушение", - цитирует адвоката "Ростов-на-Дону онлайн". Оба источника не указали дату судебного заседания.

Напомним, помимо Полянского, в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин. 6 июня Корчига был признан судом виновным, ему назначен штраф, а Илюгину суд заменил меру пресечения на домашний арест.