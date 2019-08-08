BBC заявила о причастности генерала Карапетяна к событиям марта 2008 года

08 августа 2019, 05:30

Публикация о причастности карабахского генерала Самвела Карапетяна к разгону манифестантов 1-2 марта 2008 года в Ереване является провокацией, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские журналист, бывший омбудсмен и политики. Сам Карапетян также назвал эти сведения вымыслом.

Столкновения демонстрантов с полицией 1 и 2 марта 2008 года в Ереване произошли в ходе уличных беспорядков, которые начались после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами президентских выборов. Президентом тогда был избран Серж Саргсян. В результате столкновений погибли 10 человек и более 250 получили ранения, говорится в материале "Бунт в Армении. 10 лет спустя", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

7 августа Русская служба ВВС опубликовала материал Григора Атанесяна "Кто расстрелял демонстрантов в Ереване в 2008 году? Следствие указало на отряд из Карабаха", в котором говорится о причастности героя Нагорного Карабаха, генерал-майора, бывшего заместителя командующего Армии обороны Нагорного Карабаха Самвела Карапетяна к делу о беспорядках в Ереване 1-2 марта 2008 года.

Отмечается, что издание получило эксклюзивный доступ к документам расследования уголовного дела, ссылаясь на которые, автор публикации отмечает, что "расстрелом демонстрантов 1-2 марта 2008 года командовал именно Самвел Карапетян". "Огонь по демонстрантам открыли карабахские силовики", - написано в статье.

Автор пишет, что, по версии следствия, Карапетян сформировал из своих подчиненных специальную группу из 20 человек, которая была расквартирована в подвале президентской резиденции, их посещали несколько раз Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Сам Карапетян, как уточняется в материале, проходит по делу в качестве свидетеля, на допросе опроверг все обвинения и заявил, что "приказа стрелять в народ никто не давал".

"Источники в Армении и Карабахе подтвердили часть утверждений, сделанных следователями на допросах. Однако мы не смогли получить независимое подтверждение всех обстоятельств убийства протестующих", - указано в материале.

Автор статьи, журналист Григор Атанесян 7 августа пояснил, что "документы к ним попали независимо от воли следственных органов, и никаких с ними договоренностей у них нет". Наоборот, по его словам, договоренность о том, что информация будет опубликована анонимно, у него есть с его источником в Армении, и имя этого источника раскрывать не планирует.

Над материалом, как отметил Атанесян, работала большая команда и работала несколько месяцев. "Материал опубликовали, как только он был готов, и это никак не связано с внутриполитическими развитиями в Армении", - сказал журналист в эфире "Общественного радио Армении".

Сама тема, по словам Атанесяна, заинтересовала ВВС из-за причастности к делу двух президентов Армении, а также высокопоставленных лиц. Кроме этого, по его словам, все стороны дела имели возможность прокомментировать.

Генерал-майор Самвел Карапетян не исключил, что публикация ВВС "может быть заказной со стороны определенных кругов". "Я не тот человек, который может приказать или лично поднять оружие на своих соотечественников. Я этого не делал даже во время войны против гражданских лиц страны наших противников. В материале ВВС все «основания» от начала до конца вымышлены и не имеют ничего общего с реальностью", - цитирует Карапетяна Tert.am.

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по делу о беспорядках в Ереване в марте 2008 года, на прошедшей 7 августа пресс-конференции в столице Армении заявили, что в материалах дела, находящихся в распоряжении защиты, нет никаких обстоятельств, указывающих на участие в событиях тех дней какого-либо подразделения, ставшего причиной гибели людей.

Так, адвокат Ованнес Худоян отметил, что "вопросы следователя еще не означают, что это факт". По его словам, утверждение следователя не значит, что в материалах дела есть подтверждение. Худоян заверил, что в предоставленных защите материалах нет показаний, которые подтвердили бы такие слова следователя. "В противном случае, их бы давно муссировали на разные лады", - полагает он.

Адвокат Арам Орбелян также поставил под сомнение версию следствия относительно подразделения, которое могло расстрелять 10 человек. По его словам, "общеизвестные факты противоречат этой концепции". В частности, как отметил Орбелян, причины смерти 10 человек разные. Защитник считает, что публикация о связях Кочаряна с событиями марта 2008 года является манипуляцией.

"Мы не говорим, что эта манипуляция со стороны ВВС, но мы обязательно свяжемся с ними и выясним, почему именно сейчас появилась эта статья", - заявил он на пресс-конференции, добавив, что статья не случайна, и время покажет, был ли это заказ или нет.

Второй президент Армении Кочарян обвиняется в получении взятки в размере 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени) и по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. На "Кавказском узле" опубликована биография Роберта Кочаряна.

Публикация материалов следствия стала провокацией против властей Армении

"Автор безапелляционно заявляет, что расстрелом командовал Самвел Карапетян. И сразу же возникает вопрос, с чьей санкции телекомпания третьей страны получает доступ к материалам расследования?" - сказала корреспонденту "Кавказского узла" редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

По ее мнению, публикация "очень смахивает на провокацию против власти Армении, которая только что заявила, что проблемы с Арцахом (самоназвание Нагорного Карабаха) решены". Айрумян отмечает, что появились вопросы, кому нужно перевести стрелки на карабахских силовиков, кто не хочет, чтобы отношения между Ереваном и Степанакертом наладились.

Армянские спецслужбы должны ответить, как материалы расследования могли оказаться у журналиста, и почему указано только о Самвеле Карапетяне, отметила она. "Если доказано, что он "командовал расстрелом", почему до сих пор на свободе? А если не доказано, по какому праву предъявляется такое тяжкое обвинение?" - заключила Айрумян.

Публикация о причастности Карапетяна к стрельбе по демонстрантам, по мнению первого омбудсмена Армении Ларисы Алавердян, является "подсудным делом". "Это грубая, топорная работа, которая может быть приравнена к вмешательству во внутренние дела Армении", - заявила "Кавказскому узлу" Алавердян.

Алавердян считает, что Армении следует разобраться, кто является источником информации. "Информацией из материалов дела владеет только власть. Очень важно понять, как попали эти документы, если таковые имеются. Но по материалу видно, что ВВС строит свои измышления на более чем сомнительных основаниях", - отметила Алавердян.

Публикация о причастности Карапетяна к событиям 11-летней давности совершенно неслучайна в дни, когда в Карабахе проходят Всеармянские игры, полагает она. "Это провокационная попытка бросить тень на весь Арцах", - добавила бывший омбудсмен.

Седьмые Всеармянские игры проходят с 6 по 17 августа в Армении и Нагорном Карабахе. Официальная церемония открытия состоялась в Степанакерте 6 августа на центральном стадионе имени Степана Шаумяна. В Нагорном Карабахе игры будут проводиться в течение четырех дней, после продолжатся в Армении. В соревновательную программу включены 17 спортивных видов, из них 14 - олимпийские виды спорта.

Руководитель парламентской фракции "Луйс" Эдмон Марукян на своей странице в Facebook отметил, что стало традицией "вначале тайная информация предварительного расследования передается западным СМИ, чтобы их опубликовали, затем, после их публикаций, начинают критиковать Запад в раскачивании страны". "Жду возбуждения уголовного дела по факту публикации данных предварительного следствия без разрешения прокурора, следователя", - написал Эдмон Марукян.

Депутат той же фракции Ани Самсонян заметила, что "это не первый раз, когда публикуется тайна следствия, просто расширились географические масштабы".