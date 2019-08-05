Полицейские обвинены в избиении двух жителей Кубани

05 августа 2019, 15:13

Передано в суд дело пятерых наркополицейских, обвиненных в вымогательстве с применением насилия 900 тысяч рублей у двух жителей Краснодарского края, сообщило сегодня следствие. МВД отчиталось об увольнении обвиняемых.

По данным следствия, вымогательством занимались старший оперуполномоченный и четверо оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков краснодарского управления МВД. 14 июня 2017 года они без протокола и понятых обыскали местного жителя, а затем насильно посадили его в свой автомобиль, сообщило следствие. В дороге мужчину избивали, требуя от него полмиллиона рублей. Полицейские привезли мужчину к его знакомым и пригрозили, что заведут на всех них уголовные дела, если не получат деньги, говорится в сообщении следствия.

22 сентября 2017 года те же полицейские требовали от другого местного жителя 400 тысяч рублей, также угрожая ему уголовным преследованием за преступление, которого он не совершал, утверждают следователи. На него надели наручники, посадили в автомобиль и избивали, но не добились согласия, отмечается в сообщении. "Один из сотрудников полиции сел в принадлежащий местному жителю автомобиль и, переместив его на одну из улиц города, там оставил", - сообщило следствие.

Бывшим полицейским предъявлено обвинение по статьям "Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств" и "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере", сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Краснодарскому краю. В какой суд передано дело, в сообщении не уточняется.

По статье о превышении полномочий обвиняемым грозит до трех, а по статье о вымогательстве - до двух лет заключения.

Обвиняемые еще в 2017 году были уволены из полиции по результатам служебной проверки, со ссылкой на краевое управление МВД сообщил сегодня "Югополис". На сайте ведомства по состоянию на 15.13 мск 5 августа нет комментариев относительно обвинения, предъявленного бывшим сотрудникам.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 мая Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам заключения бывшего замначальника отдела в кубанском управлении ФСБ Ивана Старых, признанного виновным в вымогательстве 20 миллионов рублей с частной компании.