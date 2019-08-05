Друзья Абдулмумина Гаджиева провели спортивный турнир в его поддержку

05 августа 2019, 09:59

В любительском турнире по мини-футболу в поддержку арестованного журналиста "Черновика" приняли участие в Махачкале 14 команд. Такой формат мероприятия выбран потому, что Абдулмумин Гаджиев до задержания каждую неделю играл в футбол, объяснили друзья журналиста.

Как писал "Кавказский узел", Минюст Дагестана отклонил уже 19 уведомлений о митинге в поддержку Гаджиева, рассказал 22 июля учредитель газеты «Черновик» Магди Камалов во время пикета у здания правительства республики.

Редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях единственного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил адвокат.

4 августа друзья и родственники Абдулмумина Гаджиева провели в Махачкале турнир по мини-футболу в честь задержанного журналиста. Другая цель турнира - привлечь внимание общественности к задержанию журналиста, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" друг Гаджиева, руководитель проекта «Монитор пациента» Зиявудин Увайсов. По его словам, в турнире приняли участие 14 команд по восемь человек.

"Ещё множество людей пришло сюда для того, чтобы понаблюдать, выказать свою поддержку и поболеть", - сказал Увайсов, уточнив, что на место соревнований пришли более 200 человек.

Попыток сорвать мероприятие не было. На месте проведения турнира присутствовали около десятка сотрудников полиции, передал корреспондент "Кавказского узла".

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом помощи малоимущим. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними. Всего по этому делу подозреваются 11 человек. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Спортивный формат мероприятия выбран потому, что Абдулмумин Гаджиев любит футбол и еженедельно играл с друзьями, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" 30-летний махачкалинец, друг Гаджиева Али Магомедов. "Я люблю играть в футбол. Пришёл оказать поддержку и не хочу оказаться равнодушным к проблеме Абдулмумина Гаджиева",- сказал Магомедов, уточнив, что не верит в виновность журналиста "Черновика".

Гаджиев - постоянный участник любительских футбольных матчей, подтвердил 38-летний друг журналиста, бизнесмен Асрет. "Он один из лидеров в нашем футболе в плане игры. Он довольно неплохо играет для своих 35 лет. Он нападающий. Очень умный игрок", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Асрет.

Друг Абдулмумина Гаджиева Заур Шамсудинов также охарактеризовал Гаджиева как "отличного игрока". "До всех этих событий мы раз в неделю собирались и играли на поле", - рассказал Шамсудинов корреспонденту "Кавказского узла", уточнив, что пришел поддержать журналиста.

С помощью таких мероприятий интерес к делу Абдулмумина Гаджиева усилится, и люди, которые ранее не интересовались преследованием журналиста, проявят к нему интерес, предположил Заур Шамсудинов.

34-летний житель Махачкалы Шамсудин Гасанов пришел на спортивное мероприятие в составе команды, но, по его словам, люди прежде всего собрались не для игры, а для того, чтобы поддержать журналиста и его родственников. Он также уверен в невиновности Гаджиева и считает преследование журналиста воздействием на свободу слова в стране. "Это не арест Абдулмумина, а арест мирного ислама и побуждение людей к озлобленности и радикализации", -сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Махачкалы Рамазан Кадиев рассказал, что пришел на мероприятие , чтобы поддержать арестованного журналиста и его родственников. Гаджиев невиновен, а его преследование является "давлением на свободную прессу", сказал корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинец.

Друзья арестованного журналиста с помощью турнира показали журналиста Гаджиева как человека, ведущего здоровый образ жизни, считает участник одной из команд, бизнесмен Мухаммад Юнусов. "Гаджиева показывают как правильного журналиста, который описывает различные ситуации. [...] А на этом мероприятии его показывают как спортсмена, который любит футбол", -сказал корреспонденту "Кавказского узла" Мухаммад Юнусов.

Абдулмумин Гаджиев писал обучающие статьи на религиозную тематику, а также об исламских экономике и финансах, рассказал главный редактор издания Маирбек Агаев.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".