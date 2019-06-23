Главред "Черновика" на митинге в Москве потребовал освободить Гаджиева

23 июня 2019, 18:41

Сотрудник "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, задержанный по делу о финансировании террористов, всегда публично высказывался против терроризма, заявил сегодня на митинге против фабрикации уголовных дел главный редактор издания Маирбек Агаев.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на проспекте академика Сахарова в Москве начался согласованный с властями митинг против фальсификации уголовных дел, в том числе журналиста Абдулмумина Гаджиева. Акция протеста организована профсоюзом журналистов и работников СМИ, а также Либертарианской партией.

Редактор отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня по делу о финансировании терроризма. Дагестанские журналисты назвали Гаджиева "вторым Голуновым" и добиваются его освобождения, говорится в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На митинге в Москве выступил главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев, призвав освободить Абдулмумина Гаджиева. "Абдулмумин Гаджиев - человек, который всю свою сознательную жизнь публично высказывался против терроризма. Мы спустя неделю [после задержания Гаджиева] не знаем, за что он находится под следствием... не представлено ни одного признака [преступления]... Свободу Абдулмумину, свободу всем жертвам всех сфабрикованных дел! Как мы будем писать в газете, что закон нужно соблюдать, когда его не соблюдают те, кто государством поставлен это делать? В регионе гораздо тяжелее нам защищать свои права", - заявил Агаев на митинге, видеотрансляция которого идет на YouTube-канале "Либертарианский Юг".

Некоторые участники митинга вышли на акцию с плакатами в поддержку Анастасии Шевченко.

Член федерального совета движения "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко с 23 января находится под домашним арестом. Дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Международная правозащитная организация Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали Анастасию Шевченко политзаключенной, а 23 мая она удостоилась премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Напомним, что громкий общественный резонанс вызвало задержание в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Он был задержан 6 июня по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после многочисленных акций протеста, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД России заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело против него решено закрыть.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.