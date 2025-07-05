Бывший глава Унцукульского района осужден за вымогательство

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Суд в Махачкале приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима бывшего главу Унцукульского района Шамиля Магомедова, признав виновным в незаконном хранении оружия и вымогательстве.

Как писал "Кавказский узел", Шамиль Магомедов занимал пост главы Унцукульского района с октября 2012 года до декабря 2014 года, после чего был переведен на другую должность. В августе 2020 года его родственники сообщили, что Магомедова похитили в Одинцово неизвестные люди и увезли в Махачкалу. За несколько дней до этого в его доме прошел обыск.

Ленинский районный суд Махачкалы вынес приговор бывшему главе Унцукульского района Шамилю Магомедову, признав его виновным в незаконном хранении оружия и вымогательстве (часть 1 статьи 222 УК РФ и пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ), пишет 4 июля "Коммерсант".

Из материалов дела следует, что в июне 2012 года Магомедов незаконно приобрел огнестрельное оружие, которое хранил у себя дома в Махачкале. Оно было найдено и изъято полицейскими в ходе обыска.

В марте 2011 года Магомедов, по данным следствия, вступил в преступный сговор с лидером бандгруппы "Гимринская". В апреле того же года он приехал на работу к жителю Дербентского района и на своем мобильном телефоне воспроизвел аудиозапись, на которой лидер упомянутой группы потребовал передать ему 400 тысяч долларов, угрожая насилием ему и членам его семьи. Мужчина отказался выполнить требования и обратился в правоохранительные органы. Унцукульский район Магомедов возглавил после озвученных событий.

Суд приговорил Магомедова к семи с половиной годам колонии строгого режима.

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