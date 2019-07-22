Чиновники оставили без реакции пикеты коллег Гаджиева в Махачкале

22 июля 2019, 18:10

Около 20 человек пришли сегодня к зданию правительства Дагестана, чтобы потребовать освобождения журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Сотрудники правительства проигнорировали пикетчиков. Минюст Дагестана отклонил уже 19 уведомлений о митинге в поддержку Гаджиева, заявил учредитель газеты.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. 3 июля Верховный суд Дагестана отказался перевести журналиста под домашний арест. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель издания Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил адвокат.

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними. Всего по этому делу подозреваются 11 человек. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сотрудники редакции газеты «Черновик» сегодня возобновили серию одиночных пикетов в поддержку своего коллеги Абдулмумина Гаджиева. Они вышли к зданию правительства Дагестана с требованием освободить журналиста, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В одиночном пикетировании, помимо коллег и друзей Гаджиева, участвовали махачкалинские активисты, в том числе руководитель проекта «Монитор пациента» Зиявудин Увайсов и представитель семьи убитых братьев Гасангусейновых Джамбулат Гасанов. Кроме того, к пикету присоединились несколько неравнодушных горожан.

Акция длилась около двух часов: пикетчики стояли с плакатом: «Свободу Абдулмумину Гаджиеву, журналисту «Черновика», сменяя друг друга. Ни один из чиновников, проходивших мимо активистов, интереса к пикету не проявил - они проходили мимо пикетчиков быстрым шагом и только некоторые бегло читали надпись на плакате. Несколько сотрудников аппарата главы Дагестана были знакомы с пикетчиками и подошли поздороваться с ними, однако на саму акцию в поддержку Гаджиева они не обратили никакого внимания.

Отклик пикетчики получили только от обычных прохожих: 7-8 человек подошли к активистам и выразили им поддержку, некоторые сфотографировались с плакатом или задерживались, чтобы постоять рядом в знак солидарности. Всего в мероприятии приняли участие порядка 20 человек.

«Я не могла не подойти, потому что незаконное преследование невиновных людей - это не проблема журналиста «Черновика», это наша общая проблема. Очень жаль, что люди этого не понимают. До них это доходит только тогда, когда коснется их лично, но многие думают, что они не столкнутся с подобным и делают вид что ничего не происходит», - заявила прохожая Раисат Валиева корреспонденту "Кавказского узла".

Минюст 19 раз отказал коллегам Гаджиева в проведении митинга

Цель акции - добиться соблюдения российских законов, заявил во время пикета учредитель газеты «Черновик» Магди Камалов. «Нарушая законы Российской Федерации, решили посадить нашего Абдулмумина Гаджиева. Надо следовать закону, мы ему следуем и точно того же желаем тем, кто заинтересован посадить Абдулмумина», - заявил Камалов корреспонденту "Кавказского узла".

По информации Камалова, сегодня Абдулмумину Гаджиеву должны предъявить обвинение. «Мы ждем предъявления обвинения, но мы уверены в его невиновности. Может, хоть после предъявления обвинения поймем, что ему конкретно предъявляют, пока нам это не ясно», - сказал учредитель «Черновика».

Магди Камалов вновь подчеркнул, что уголовное преследование Гаджиева связано только с его профессиональной деятельностью в газете и с желанием силовиков оказать давление на «Черновик». Он добавил, что Минюст Дагестана отклонил уже 19 уведомлений о проведении митинга в поддержку Гаджиева. Коллеги журналиста намерены и дальше подавать уведомления, пока их число не достигнет 100 или 150 штук - после такого количества отказов прокуратура должна заинтересоваться, почему в Дагестане нарушается право на выражением мнения, пояснил он.

Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев писал обучающие статьи на религиозную тематику, а также об исламских экономике и финансах, рассказал главный редактор издания Маирбек Агаев.

Политический обозреватель «Черновика» Магомед Магомедов согласен с мнением, что Гаджиева преследуют за профессиональную деятельность. Силовые структуры "хотят повлиять на редакционную политику газеты и добиться ее закрытия", подчеркнул он.

«У нас были разного рода беседы с представителями силового блока. Они довольно прозрачно намекали на то, что все проблемы Гаджиева связаны исключительно с нашей редакционной политикой», - заявил журналист во время пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева.

Магомедов выразил надежду, что акции в поддержку Гаджиева могут спасти и других жителей республики, которым угрожает неправомерное преследование.

«Нам важно выходить на пикеты, выражать свое мнение, потому что мы уверены в абсолютной невинности Абдулмумина Гаджиева. Это не просто дело Абдулмумина Гаджиева, это дело против нас всех. Мы понимаем, что если сейчас мы пустим эту историю на самотек, если мы не будем поддерживать Абдулмумина, то завтра в дом любого дагестанца под выдуманным предлогом могут зайти силовые структуры и точно так же задержать его по выдуманному обвинению», сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

За пикетчиками наблюдали два наряда полиции. Четверо сотрудников МВД поинтересовались происходящим, но препятствовать акции не стали.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".