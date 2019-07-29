Суд отказал астраханскому министру в доплатах к пенсии

29 июля 2019, 17:34

Суд признал правоту думы Астраханской области, отменившей пенсионные доплаты госслужащим, причастным к совершению преступлений, и отказался удовлетворить иск бывшего министра сельского хозяйства региона Ивана Нестеренко.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело в отношении Нестеренко было прекращено в июне 2015 года в связи с истечением срока давности. Несмотря на это, прокуратура Астраханской области через суд решила взыскать с Нестеренко причиненный им ущерб - 30,2 миллиона рублей, - и в ноябре 2015 года добилась положительного решения по своему иску.

Иван Нестеренко руководил областным Минсельхозом с февраля 2005 года до 22 октября 2014 года. По мнению следствия, Нестеренко предоставил ОАО "Астраханский продукт" субсидию на сумму более 108 млн рублей, "зная, что в данное время проводится аукцион по отчуждению 51% акций этого предприятия, которые являются собственностью региона, и не приняв мер к изменению начальной цены торгов". В результате победитель аукциона приобрел указанный пакет акций по цене 13,6 млн рублей, тогда как их фактическая стоимость после поступления субсидий увеличилась более чем на 30 млн рублей, считает следствие.

Иван Нестеренко в начале июля подал иск к Астраханской думе, которая в марте 2019 года приняла поправки, лишающие доплат к пенсии тех госслужащих, что были уличены в преступлениях. Эти доплаты составляют от 55% до 70% от денежного содержания госслужащего, для бывшего главы министерства они составляли десятки тысяч рублей. Однако областной суд отказался удовлетворить требования Ивана Нестеренко, сообщила сегодня "Волга - Астрахань".

Информацию о решении суда подтвердил сегодня и "Интерфакс". "Дополнительные выплаты не являются основной государственной гарантией, как, например, пенсия по старости. Предоставлять их - право субъекта, а не обязанность. Поэтому дума изменила законодательство, чтобы осужденные не получали эти бонусы", - процитировало издание спикера регионального парламента Игоря Мартынова.

По словам источника, областной парламент принял законопроект, меняющий правила получения доплат к пенсиям госслужащих, после приговора депутатам думы Астраханской области, признанным виновными в изнасиловании детей и производстве порнографии. "Но у нас есть и другие экс-министры и экс-депутаты, которые осуждены за воровство, мошенничество. Крупные выплаты для них из областного бюджета сочли неправильными", - привело издание слова собственного источника.

На сайте Астраханского областного суда по состоянию на 17:30 мск 29 июля нет информации о решении по иску Ивана Нестеренко.

9 апреля суд назначил 24 года и 16 лет колонии строгого режима двум бывшим депутатам Астраханской областной думы, признав их виновными в изготовлении порнографии, изнасиловании и совращении детей. Еще до вынесения приговора обоих депутатов исключили из "Единой России".