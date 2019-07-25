Махачкалинский суд разрешил провести акцию в защиту Абдулмумина Гаджиева  

25 июля 2019, 20:38

Сегодня Ленинский райсуд Махачкалы удовлетворил иск организаторов массовой акции в поддержку журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Отказ Минюста Дагестана согласовать акцию был признан незаконным.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. 23 июля суд арестовал проходящего по тому же делу главу благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель издания Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил адвокат.

Абубакар Ризванов, Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев) и Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Исраил Ахмеднабиев в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что не знаком с фигурантами дела .

Удовлетворенный Ленинским районным судом Махачкалы иск к минюсту был подан от имени организаторов акции - журналиста газеты "Новое Дело" Идриса Юсупова, учредителя "Черновика" Магди Камалова и юриста Арсена Магомедова.

«Мы подавали уведомление о проведении публичного мероприятия в форме демонстрации 28 июля в Махачкале на территории улиц Батырая и Кадырова. Целью (заявили) "требование прекратить необоснованное уголовное преследование Гаджиева, обеспечить его освобождение из заключения, а также пресечь практику фабрикации уголовных дел". На это уведомление мы получили отказ от минюста, (который не согласовал) акцию в связи с тем, что не был получен ответ от ГИБДД о возможности проведения демонстрации», - рассказал Арсен Магомедов корреспонденту "Кавказского узла". Отметим, что заявленное число участников демонстрации - 2000 человек.

Судья Тимур Чоракаев признал незаконным ответ Министерства юстиции Дагестана от 17 июля на поданное 15 июля уведомление, уточняет газета "Новое дело". Согласно решению судьи, Минюст Дагестана обязан "в срок до дня проведения публичного мероприятия" выполнить требования федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Решение суда обращено "к немедленному исполнению", однако при этом может быть обжаловано в Верховном суде Дагестана, следует из опубликованного на сайте газеты "Черновик" документа.

По словам Арсена Магомедова, если минюст и далее будет препятствовать проведению демонстрации, организаторы акции вновь подадут иск в суд.