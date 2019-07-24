Краснодарский чиновник уволен после затопления сгоревшего дома

24 июля 2019, 11:40

Начальник управления мэрии Краснодара уволен после затопления квартир в доме по улице Мира, кровля которого пострадала от крупного пожара, сообщили 23 июля в администрации. Пользователи соцсетей засомневались в качестве и сроках ремонта крыши, о начале которого отчитались городские власти.

Как писал "Кавказский узел", в результате сильного дождя, который прошел 21 июля в Краснодаре, был нанесен дополнительный ущерб жителям пятиэтажного дома №90 на улице Мира, кровля которого пострадала от крупного пожара. Погорельцы заявили, что в течение двух недель крыша в доме так и не была отремонтирована, из-за чего их квартиры теперь затапливает дождь.

4 июля спасатели в Краснодаре эвакуировали 70 человек из пятиэтажного многоквартирного дома на улице Мира, 90 во время пожара. Огонь распространился на площади 1600 квадратных метров. Администрация Краснодара взяла на себя организацию восстановления сгоревшей крыши. К ремонту кровли приступили 6 июля.

Решение об отстранении от своей должности главы управления по жилищным вопросам краснодарской администрации было принято вчера, 23 июля. Чиновник был уволен после затопления квартир в доме №90 по улице Мира, где во время пожара полностью выгорела крыша, говорилось в сообщении пресс-службы мэрии Краснодара на сайте администрации 23 июля.

После пожара жильцы на общем собрании решили, что крышу до восстановления кровли нужно застелить пленкой, рассказал заместитель директора управляющей компании "Краснодар" Анатолий Александров. "В воскресенье (21 июля) прошел сильный ливневый дождь, и пленка просто была затоплена водой. Воде некуда было уходить. В итоге залило несколько квартир", - цитирует Александрова пресс-служба мэрии.

По данным городских властей, в пятиэтажке началось восстановление кровли, на ремонт которой было выделено 4,139 миллиона рублей внебюджетных средств. "На 25% площади (крыши) установлены стропила. (24 июля) на них сделают обрешетку и натянут изоляционную пленку. Она предохранит этот участок дома от осадков", - отмечается в сообщении. Все работы по ремонту кровли планируется завершить до 15 сентября.

Жители пострадавшего дома получили необходимые выплаты и компенсации. 90 человек уже получили по 10 тысяч рублей, из них 28 человек — в основном жильцы верхнего этажа — дополнительно получили по 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество. Еще трое жильцов пока не получили компенсации из-за личных причин, приводит сегодня слова директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого РБК.

Пятиэтажный жилой дом на улице Мира, 90 заселили в 1957 году. Всего в доме насчитывается 50 квартир, в которых прописано 89 человек. Городские власти анонсировали выплаты жертвам пожара в размере от 10 000 до 50 000 рублей.

Пользователи соцсетей засомневался в качестве выполняемых работ. "Я – плотник высшего разряда… Обратите внимание, стропила делают без противопожарной пропитки", - прокомментировал новость в группе краснодарской мэрии "Город Краснодар" в соцсети "ВКонтакте" Дмитрий Андреев.

Другой пользователь посетовал на сроки восстановления кровли. "Неужели за 2 недели нельзя перекрыть крышу?.. Там в квартирах сырость жуткая. Как там жить? Там по стенам текла вода", - написала пользователь соцсети Instagram в официальной группе администрации Краснодара "Krdru" под ником marella0110.

Согласно информации, размещенной на сайте мэрии Краснодара, по состоянию на сегодня 11.20 мск начальником управления по жилищным вопросам является Александр Рудь.

Напомним, что жертвами подтопления после сильных дождей в Краснодаре и Тахтамукайском районе Адыгеи 21 июля стали 38 человек, были подтоплены 13 жилых домов, 81 приусадебных дворов, а также 39 участков улиц и дорог. Мэр Краснодара заявил о необходимости ремонта ливневой канализации, пользователи Instagram поддержали вопрос важности реконструкции коллектора.