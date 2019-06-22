22 июня 2019, 08:18

Вице-мэр Сочи лишился должности из-за срыва сроков сдачи детсада и школ

Заместителя главы Сочи Павла Терехова уволили из-за за нарушения графиков строительства двух школ и детсада.

Глава Сочи Анатолий Пахомов 21 июня уволил своего заместителя Павла Терехова. Причиной увольнения послужило несоблюдение сроков строительства объектов сферы образования, сообщила пресс-служба администрации курорта на официальном сайте города.

В этом году власти курорта хотели завершить строительство детского сада №7 в Хосте и двух школ: гимназии № 15 в микрорайоне Макаренко и школы № 82 в поселке Дагомысе. Планировалось, что они будут готовы к сентябрю, однако во время очередной инспекции выяснилось, что сроки возведения зданий могут быть не выполнены.

"Школы и детские сады должны быть готовы к сентябрю. Такое поручение я дал своему заместителю в самом начале строительства. От него требовалось проверить документацию, проект, подготовить документы на экспертизу. Вот эта работа была выполнена не в срок. И за это я буду наказывать", - цитирует мэра Анатолия Пахомова пресс-служба администрации Сочи.

Строительные работы на объектах ведутся в усиленном режиме. Перед строителями поставлена задача войти в ранее запланированный график и сдать объекты в срок, информируют "Кубанские новости".

Примечание:

"Суд отменил решение о продлении ареста вице-мэра Сочи", "Около полусотни человек приняли участие в митинге против застройки Сочи", "Источник сообщил об увольнении заммэра Сочи".

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