Источник сообщил об увольнении заммэра Сочи

06 января 2019, 08:32

Ирина Романец покинула должность заместителя главы Сочи по собственному желанию, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года следователи провели выемку документов в кабинете Ирины Романец. Она подтвердила эту информацию, отметив, что претензий к ней предъявлено не было.

Романец, курирующая в мэрии социальные вопросы, написала заявление об увольнении по собственному желанию перед самым Новым годом, но информация об этом появилась только 5 января.

Обязанности вице-мэра по социальным вопросам теперь исполняет начальник управления здравоохранения Сочи Марина Вартазарян, передает 5 января со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, "Живая Кубань".

В последние два месяца чиновница не исполняла своих обязанностей - 7 ноября стало известно, что Романец ушла в длительный отпуск. Предполагалось, что он продлится до конца февраля 2019 года, сообщала со слов начальника пресс-службы мэрии Микаэла Нерсесяна "Комсомольская правда-Кубань".

По состоянию на 06.40 мск 6 января, Ирина Романец по-прежнему значится на сайте городской администрации заместителем мэра Сочи. Информации о ее увольнении на сайте нет.

"Кавказский узел" также писал, что в прошлом году ряд чиновников в Сочи попали под следствие и были арестованы. 24 октября в мэрии прошли обыски, были задержаны вице-мэр Иван Бомбергер, директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов и глава "Водоканала" Сергей Винарский, заподозренные в превышении полномочий и в халатности при оформлении разрешений на строительство и вводе зданий в эксплуатацию. 17 октября стало известно о задержании действующего заместителя мэра Сочи Сергея Юрина. В апреле были задержаны и арестованы заместители главы Сочи Мугдин Чермит и Юрий Паламарчук.

В конце декабря Паламарчук был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к году лишения свободы. На фоне арестов в соцсетях появились слухи об отставке главы города Анатолия Пахомова, на которые последовала резкая реакция мэрии. По мнению политолога, профессора Высшей школы экономики Николая Петрова, поддержка Пахомова на федеральном уровне достаточно сильна, ее оказалось достаточно, чтобы его не задержали при массовых арестах в мэрии. "Сегодня связи помогают Пахомову временно быть в стороне, но вряд ли можно рассчитывать, что он останется на посту мэра Сочи", - заявил он. Однако, по словам Петрова, столь масштабных чисток и арестов не было ни в одном из крупных российских городов, "скорее, это напоминает Махачкалу". "Идет полная замена всего руководства города... Участвуют серьёзные силы - и ФСБ, и СКР. Это знак того, что чистку осуществляют федеральные ведомства, а не региональные", - заявил он в интервью "Кремль зачищает Сочи, как Дагестан", опубликованном на "Кавказском узле".