Заммэра Сочи осужден за злоупотребление полномочиями

18 декабря 2018, 20:55

Суд признал бывшего вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука виновным по делу о 115-миллионном ущербе городу и назначил ему год колонии-поселения.

Как сообщал "Кавказский узел", заместителя мэра Сочи Юрия Паламарчука задержали 19 апреля. Он подал в отставку по собственному желанию и был заключен под стражу, но с 30 октября содержался под домашним арестом.

Вице-мэр возглавляет совет директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города", которое в феврале 2016 года заключило с одной из компаний договор на вывоз мусора. По данным следствия, стоимость услуг компании была завышена на 115 миллионов рублей, при этом сама она "находилась в предбанкротном состоянии".

Суд в Сочи признал Паламарчука виновным по ч.1 ст. 285 УК России "Злоупотребление служебными полномочиями", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в канцелярии по уголовным делам Центрального районного суда. Дело против Паламарчука возбуждалось по статье о превышении полномочий. Почему наказание было вынесено по другой статье, в пресс-службе суда не пояснили. "Приговор будет готов через пять суток. Возможно, что следствие переквалифицировало деяние Паламарчука в ходе следствия", - сказал представить суда.

Сегодня бывшему заместителю мэра до 9 февраля продлили срок домашнего ареста, обязав явиться в службу исполнения наказаний для решения вопроса об отправке в колонию-поселение, добавили в суде. Паламарчук уже отбыл большую часть своего срока, пока шло следствие, в феврале 2019 года его наказание будет считаться отбытым, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в службе наказаний.

"Суд прошел очень тихо, мало кто о нем знал. Зал был пустым", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из сотрудников райсуда.

Комментариями от самого Юрия Паламарчука или его представителей относительно вердикта суда "Кавказский узел" не располагает.