Спор о чеченской башне возник на фоне молчания властей Дагестана

22 июля 2019, 14:02

Жители дагестанского села Ансалта безуспешно добивались от чиновников реакции на строительство чеченской сторожевой башни на спорной территории, пояснил историк Зураб Гаджиев причины своей публикации, на которую отреагировал Магомед Даудов. Жители Чечни назвали звеньями одной цепи публикацию Гаджиева и недавний конфликт с пастухами. Стройки на спорных землях могут привести к конфликтам, предупредил востоковед Ахмет Ярлыкапов.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал "провокацией" сообщение дагестанского историка Зураба Гаджиева о том, что чеченская сторожевая башня около села Ансалта построена на территории Ботлихского района Дагестана. Даудов предложил историку "назначить время и место" для дискуссии о башне. Гаджиев взял таймаут для ответа чеченскому чиновнику.

Стилизованное под чеченскую сторожевую башню строение было возведено в двух километрах от села Ансалта в декабре 2018 года. Башня стоит на территории Веденского района Чечни вблизи административной границы с Дагестаном, заявил представитель районной администрации.

Сообщение о построенной башне было опубликовано по просьбе жителей села Ансалта, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" автор сообщения, член Общественной комиссии по уточнению границ Дагестана и Чечни Зураб Гаджиев.

"Сельчане неоднократно писали обращения в соответствующие инстанции в Махачкалу. Устали терпеть, пока их кормили "завтраками" и различными отговорками. И, уже видя полное попустительство чиновников, которые обещали встречи, но не проводили их, вот сейчас попросили меня это выложить, опасаясь ингушского сценария", - сказал Зураб Гаджиев.

Соглашение об установлении границы Ингушетии и Чечней, которое осенью 2018 года заключили главы этих республик, привело к массовым акциям протеста в Магасе. Новая фаза протестов началась 26 марта, и уже на следующий день правоохранители впервые применили силу против протестующих. Как попытка разрешить длительный территориальный спор обернулась бунтом в Ингушетии, можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Село Ансалта исторически относится к территории Чечни, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" чеченский историк Зелимхан Мусаев. "Граница была проведена еще в 1940-1950-х годах, но в начале 1990-х при [президенте Ичкерии Джохаре] Дудаеве эти территории постепенно стали обрабатывать и считать своими жители приграничных районов Дагестана... Но стоит отметить, что Чеченская Республика не забирает чужие территории. Все, что переходит ей, это чеченские территории", - сказал Зелимхан Мусаев.

В обществе наблюдается "античеченская истерия", когда дело касается границ, посетовал историк. "Многие выражают предвзятые мнения, которые не отражают реальность. Вопросы административных границ решают власти двух республик. И если они уже решили, то этот вопрос уже не спорный", - считает Мусаев.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. После того, как 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью "Шелковской район" на окраине города, спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов объявил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить демаркацию границы двух республик. Ранее, в апреле, дагестанская общественная комиссия по демаркации границы назвала участок около села Ансалта одной из восьми крупных спорных территорий на границе с Чечней.

В Чечне связали сообщение Гаджиева с конфликтом из-за пастбищ

Дагестанский историк опубликовал свое сообщение вскоре после конфликта из-за пастбищ на границе Ботлихского и Веденского районов, обратил внимание президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

"Мне кажется, это звенья одной цепи. Эту ситуацию раскручивают сверху. Спускаются указания на совершение определенных действий в Чечне или Дагестане. И те, кто служат власти, в том числе и общественники с двух сторон, они начинают выполнять поручения. Поэтому я уверен, что строительство башни в селе Ансалта – это продолжение инцидентов из-за пастбищ", - высказал корреспонденту "Кавказского узла" свое мнение Руслан Кутаев.

12 июля между жителями Ботлихского района Дагестана и жителями Чечни произошла потасовка. По словам жителей Дагестана, представители соседней республики без объяснений выдворили пастухов из Ботлихского района с арендованных ими приграничных пастбищ. В администрации Веденского района Чечни заявили, что конфликт носил "местечковый характер", а Руслан Кутаев указал, что возникновению таких конфликтов способствует процесс демаркации границы.

Такой же точки зрения придерживается житель Чечни Умар. "Это связано с недавним выдворением дагестанских пастухов из Веденского района. Башня ведь на границе появилась не вчера и не сегодня. Ее строили несколько месяцев, открыли еще в прошлом году, и вот почему-то именно сейчас вдруг о ней вспомнили, да еще и с указанием на то, что она построена на территории Дагестана", - сказал житель Чечни.

"Если бы эта сторожевая башня действительно стояла не на нашей стороне, то дагестанские власти еще в прошлом году обратили бы на это внимание и не согласились на ее постройку", - предположил житель Веденского района Сайд-Хасан. Жителям обеих республик стоит "прекратить всякие разговоры по теме границ и дать решить вопрос уполномоченным на то комиссиям", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Споры о границах - следствие территориальной политики советских властей

Строительство зданий на спорных территориях может обострить ситуацию и привести к конфликтам, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Когда эти все границы определялись, они были приблизительными, поскольку это была территория одной страны. Какие-то соседние хозяйства могли друг с другом выяснять отношения по поводу принадлежности куска земли, но не было такого, чтобы вот так серьезно определялись границы между республиками. Даже когда была де-факто независимая Ичкерия (Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование, существовавшее в 1991-2000 годах на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР. – Прим. "Кавказского узла"), то и тогда не было такого определения границ. То, что сейчас происходит, это в себе несет потенциальный конфликт", - сказал Ахмет Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Именно из-за того, что ранее не проводились четкие границы, сейчас нельзя с уверенностью сказать, какому региону принадлежат спорные территории, подчеркнул ученый. "В СССР не было границ даже между союзными республиками. Граница России и Украины проходила по населенным пунктам. И границы между республиками в РСФСР тоже не были четкими, часто менялись. Четких границ не проводилось, и нет четких описаний границ. Вот в чем проблема", - сказал Ярлыкапов.

В Единый госреестр недвижимости внесены сведения лишь о двух из 27 границ между регионами СКФО - границе Карачаево-Черкесии с Краснодарским краем и границе Чечни с Северной Осетией, сообщил 28 января Росреестр. Ведомство напомнило, что власти регионов должны утвердить границы до 2021 года.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".