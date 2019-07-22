Чеченская башня стала причиной перепалки между дагестанским историком и Даудовым

22 июля 2019, 11:58

Спикер парламента Чечни подверг критике версию дагестанского историка Зураба Гаджиева о том, что чеченская сторожевая башня около села Ансалта построена на территории Дагестана. Сообщение Гаджиева Магомед Даудов назвал попыткой разжечь "межнациональную рознь". Некоторые пользователи соцсети поддержали позицию Зураба Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", в январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. 17 июня спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов объявил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить демаркацию границы между Дагестаном и Чечней.

Чеченская сторона предлагала провести обмен землями: включить в границы Дагестана участок близ Кизляра в обмен на аналогичную площадь в другом месте границы. 16 апреля, после скандала с односторонней регистрацией чеченской стороной участка земли около села Новомонастырского Кизлярского района, спикеры парламентов обеих республик сообщили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить.

Фото башни, построенной в средневековом стиле, опубликовал 18 июля на своей странице в Facebook историк, представитель общественной комиссии по уточнению границ Дагестана и Чечни Зураб Гаджиев. Он охарактеризовал строение как "башню-новостройку, возведенную соседями на дагестанской земле".

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" назвал сообщение Зураба Гаджиева "провокацией". "Цель ясна - разжигание межнациональной розни. <...> Хотите оспорить принадлежность пастбищ, башен или ключей от них - назначайте время и место, внимательно выслушаем ваши доводы и представим свои. Уверяю, все встанет на свои места. В гости? Добро пожаловать! Провокации? Жестко пресечем, согласно законам РФ... В связи с вышесказанным, у меня убедительная просьба ко всем, кто интересуется данным вопросом - не торопитесь выкладывать непроверенную или, того хуже, специально состряпанную провокационную информацию для разжигания неприязни между братскими народами российского Северного Кавказа!" – написал 20 июля Магомед Даудов.

По словам жителя Ботлихского района Магомеда, строительство башни в двух километрах от села Ансалта рядом с границей Чечни началось в сентябре 2018 года и завершилось в декабре, сообщило 19 июля РИА "Дербент".

Стилизованное под чеченскую сторожевую башню строение возведено на чеченской территории, пояснил 21 июля корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Веденского района Чечни. "Разделительная линия между районами проходит ниже обрыва, на котором она стоит. С момента открытия башни прошло больше полугода. Но почему-то только сейчас вдруг кто-то озаботился этим вопросом. Это похоже на провокацию с целью нагнетания ситуации в приграничной зоне", - сказал он.

Зураб Гаджиев взял таймаут для ответа Даудову

Пользователь Facebook Шамиль Цайсаев обратил внимание Зураба Гаджиева на пост Магомеда Даудова. "Тебе кинули вызов. Когда примешь?" - поинтересовался он.

"Не волнуйся - он там время и место на наш выбор оставляет, так что мы подумаем, посовещаемся и решим. Я ведь тут не сам себя репрезентую, а от лица общества разговариваю", - ответил Гаджиев.

Некоторые пользователи соцсети выразили поддержку Гаджиеву. "В вопросе территориальных границ верю больше Зурабу, так как это больше из сферы его познаний и изысканий. Со знаком в Кизляре Зураб один из первых со стороны дагестанцев высказался, что знак установлен на чеченской территории и слом его воспримется как провокация соседями", - написал, в частности, Муса Каринский.

Пользователь под ником Лэнс Армстронг попросил Зураба Гаджиева избегать обобщений, обратив внимание на слово "соседи". "Хорошо, что ты объективно и открыто информируешь... При этом слово «соседи», «чеченская сторона» может быть воспринято двояко и приравнено ко всем людям одной национальности, откуда возникает посыл «башня на нашей земле = плохо»... Если можно конкретизировать и сказать «власти» или конкретные люди «построили», «сказали», «сделали» что-то, ну, т.е. от общего к частному, и постараться более конкретно на источник проблемы указывать. Я один из «соседей» или «чеченская сторона», и кроме блага, ничего тебе не желаю", - написал он.

"Я почти каждый раз стараюсь либо обойти указанные определения, либо подобрать максимально нейтральный термин. Но иногда иначе тоже не скажешь, и во всяком случае всегда подчеркиваю, что не имею негатива к какой-то нации, и даже ирония, если таковая порой присутствует, относится лишь к определенным сообществам, объединенным ультранационалистическими идеями, экспансионизмом и псевдонаучными воззрениями... Мы пока не знаем имен тех, кто конкретно затеял строительство этой башни, поэтому приходится подбирать какие-то междометия", - ответил пользователю Зураб Гаджиев.

Ранее дагестанская общественная комиссия по демаркации границы выделяла восемь крупных приграничных спорных территорий: участок в верховье реки Чагири в Цумадинском районе Дагестана, участок в районе села Ансалта Ботлихского района, участок севернее озера Кезеной-Ам, территорию вдоль Андийского хребта, участок в Гумбетовском районе, обозначенный на карте как "колхоз им. Тельмана", участок, примыкающий к Кизляру, часть горы Амир-корт, прилегающая вплотную к застройкам чеченских населенных пунктов, и участок, используемый пастухами села Мехельта Гумбетовского района.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О пограничном конфликте, в котором главы регионов оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в материале "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".