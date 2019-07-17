Власти Чечни назвали "местечковым" конфликт из-за пастбищ на границе с Дагестаном

17 июля 2019, 01:51

Конфликт из-за пастбищ на границе Дагестана и Чечни не связан с определением границ между республиками, он носил "местечковый характер", заявили в администрации Веденского района. Процесс демаркации границы способствует возникновению конфликтов, считает президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля между жителями Ботлихского района Дагестана и жителями Чечни произошла потасовка. О ней рассказали жители Дагестана. По их словам, представители соседней республики без объяснений выдворили пастухов из Ботлихского района с арендованных ими приграничных пастбищ.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить демаркацию границы между Дагестаном и Чечней.

Cитуация в приграничной с Дагестаном зоне спокойная, сообщил 16 июля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник префектуры Веденского района Чечни.

«Никакого серьезного конфликта на границе на самом деле не было. Не нужно драматизировать и нагнетать ситуацию. Все у нас нормально», - сказал он.

По его словам, пастухи из Ботлихского района неофициально, на условиях устных договоренностей с местными жителями, которыми выплачивали определенные суммы, пасли свой скот на землях, относящихся к территории Веденского района.

«Фактически эти действия носили незаконный характер, поскольку отсутствовали соответствующие договора аренды или какие-либо письменные договоренности. Две недели назад представители местной администрации предупредили пастухов о том, чтобы они увели свой скот обратно. Большинство из них так и поступили и оставили свои точки. В одном случае произошла небольшая потасовка между местными и дагестанскими пастухами, но этот конфликт разрешился. Никакой драки, насильственного изгнания дагестанских пастухов и прочих вещей [...] не было. Имел место небольшой инцидент местечкового характера, и все», - сказал чиновник.

По его словам, в настоящее время все пастухи из Ботлихского района покинули приграничную территорию.

«Вопрос определения границ между нашими регионами, как мы знаем, отложен до следующего года. Поэтому делать акцент на размежевании неправильно. Речь идет о наведении элементарного порядка на своей территории и прекращении неофициального, а вернее сказать, незаконного выпаса скота соседями», - отметил сотрудник префектуре.

Ранее дагестанская общественная комиссия по демаркации границы выделяла восемь крупных приграничных спорных территорий: участок в верховье реки Чагири в Цумадинском районе Дагестана, участок в районе села Ансалта Ботлихского района, участок севернее озера Кезеной-Ам, территорию вдоль Андийского хребта, участок в Гумбетовском районе, обозначенный на карте как "колхоз им. Тельмана", участок, примыкающий к Кизляру, часть горы Амир-корт, прилегающая вплотную к застройкам чеченских населенных пунктов, и участок, используемый пастухами села Мехельта Гумбетовского района.

Жители Веденского района рассказали о хороших отношениях с соседями из Дагестана

Местные жители заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не располагают какой-либо информацией относительно событий 12 июля.

«Андийцы (так в Чечне называют жителей соседнего с Веденским районом Ботлихского района - прим. "Кавказского узла") из-за нехватки своих пастбищ пасли скот у нас. Теперь, как я понял, местная администрация решила положить этому конец. Пастухов из соседнего региона уведомили, что дальше пастбища им представлять не будут, и надо перегнать свои стада обратно. Кто-то отказался, и из-за этого возникла ссора и потасовка. Ничего серьезного там не было, насколько я знаю. Единственное, что непонятно, почему именно сейчас местная власть озаботилась этим вопросом», - рассказал местный житель Ахмад.

По словам жителей муниципалитета, речь идет об альпийских лугах, которые расположены в отдаленной горной местности.

«Ближе всего к этим местам с нашей стороны (находится) село Харачой, а с дагестанской – село Гагатли. До него от Ведено километров 50 будет, если не больше. Вот они и арендовали у наших участки под выпас скота. Платили определенную сумму, плюс еще половину накошенного сена отдавали», - высказал свою точку зрения житель Веденского района Юсуп.

Местные жители отметили традиционно хорошие отношения с жителями Ботлихского района.

"С андийцами у нас всегда было взаимопонимание и хорошие отношения. Они по ту сторону гор, мы по эту. Отношения серьезно разладились в 1999-м году, после похода Басаева и Хаттаба на Дагестан. Но со временем все опять наладилось. Сейчас, как мне кажется, опять ситуация искусственно нагнетается. Непонятно, зачем. Границу задумали обозначить, пастухам с той стороны вдруг надумали запретить здесь скот пасти. И главное: никто ведь не объясняет, что к чему и зачем все это», - сказал местный житель Докка.

Отряды боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом 7 августа 1999 года проникли на территорию Дагестана. Села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района были захвачены сразу, в течение нескольких следующих дней им удалось захватить другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах. Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Спустя три дня сюда прибыла группировка российских войск. К 24 августа федеральные силы вытеснили боевиков в Чечню. Всего за 1,5 месяца боев были убиты275 российских солдат и офицеров, 937 ранены. Потери боевиков составили около 2500 человек. Информация об этих событиях содержится справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Подобные конфликты будут повторяться из-за распределения земель между республиками

Ранее на этой территории подобных конфликтов не было, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Насколько я помню, таких конфликтов на этой территории не было. Было много споров, когда все утряслось и после депортации чеченцев вернули в свои дома. В Ауховском, Хасавюртовском районах было много споров из-за того, что в чеченских домах жили чужие люди. Но чтобы были конфликты из-за пастбищ, такого не помню», - сказал он..

По его мнению, подобные конфликты и дальше будут возникать из-за кадастрового распределения земель между двумя республиками.

«Эти линии придуманы не чеченцами или дагестанцами. Кадастровое распределение земель спущено с федерального центра. Это идет по всему Кавказу. Из-за этого конфликты будут и дальше. Например, в результате этого какое-то поле, где было пастбище, стало чеченским или наоборот. И из-за этого буду конфликты. Их не избежать, поскольку ставленники федерального центра выполняют все указания сверху», - отметил он.

Он уверен, что такая политика уже стала поводом для конфликтов между чеченцами и дагестанцами.

«Например, часть озера Кезенойам отошла дагестанцам, но они никогда не имели никакого отношения к озеру. Чеченцы этим очень недовольны. То есть, сейчас это новое разделение земель привело к новым конфликтам. Конфликты были со времен Советов, но сейчас новые власти их обновляют», - подчеркнул Кутаев.

Чеченская правозащитница Асет Мальсагова также сообщила, что ранее не слышала о конфликте чеченцев и дагестанцев на этих территориях.

«О таких конфликтах раньше не слышала. Хотя уверена, (что) они существовали, но никто не пытался их политизировать. Сейчас пытаются раздуть и переиначить любой бытовой спор, не только конфликт. Случай в Гагатли не имеет никакого отношения к вопросу о границах», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О пограничном конфликте, в котором главы регионов оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, читайте в материале "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".