Вид на село Ботлих. Фото пользователя Марата Магова группы "Мой Дагестан" https://ok.ru/group54564091789323?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile

15 июля 2019, 23:55

Дагестанские пастухи рассказали о конфликте из-за пастбищ на границе с Чечней

Представители Чечни без объяснений выдворили пастухов из Ботлихского района Дагестана с арендованных ими приграничных пастбищ. Конфликт закончился потасовкой, сообщили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить демаркацию границы между Дагестаном и Чечней.

Чеченская сторона предлагала провести обмен землями: включить в границы Дагестана участок близ Кизляра в обмен на аналогичную площадь в другом месте границы. 16 апреля, после скандала с односторонней регистрацией чеченской стороной участка земли около села Новомонастырского Кизлярского района, спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить.

Потасовка между жителями Ботлихского района и чеченцами произошла 12 июля, но известно о ней стало лишь сегодня. По словам жителей Дагестана, попытки выдворить дагестанских пастухов с пастбищ на границе с Чечней продолжаются с начала июля.

С дагестанский стороны участниками конфликта стали жители села Гагатли. "На приграничных с Дагестаном участках Чечни наши пастухи арендовали альпийские горы под выпас скота, за это они платили на месте чеченским пастухам-посредникам [...] Но в начале июля чеченская сторона оповестила всех наших пастухов, чтобы они забрали свои стада из территории Чечни, иначе будут проблемы", - приводит слова жителя Ботлихского района РИА "Дербент".

По словам мужчины, ближайшие чеченские села находятся на значительном удалении от этих пастбищ, поэтому земли давно сдавались в аренду пастухам из Дагестана, живущим поблизости. Покинуть арендованную территорию согласились не все, из-за чего 12 июля и произошла потасовка.

Власти Ботлихского района связывались с руководством Чечни, но в соседней республике конфликт назвали личным делом самих пастухов. Вместе с тем жители Гагатли связывают свое выдворение с пастбищ именно с властями республики - по их словам, человек, близкий к руководству Чечни, объезжал границу с вооруженной охраной, и после этого поступило требование покинуть пастбища.

Один из местных жителей утверждает, что чеченцы снесли временные постройки дагестанских чабанов на арендованных пастбищах.

"Пастухи из приграничных районов арендовали у чеченцев земли для выпаса скота, за это платили около 150 рублей за одну голову. Никаких официальных договоренностей не было", - приводит слова местного жителя "Черновик".

Ранее дагестанская общественная комиссия по демаркации границы выделяла восемь крупных приграничных спорных территорий: участок в верховье реки Чагири в Цумадинском районе Дагестана, участок в районе села Ансалта Ботлихского района, участок севернее озера Кезеной-Ам, территорию вдоль Андийского хребта, участок в Гумбетовском районе, обозначенный на карте как "колхоз им. Тельмана", участок, примыкающий к Кизляру, часть горы Амир-корт, прилегающая вплотную к застройкам чеченских населенных пунктов, и участок, используемый пастухами села Мехельта Гумбетовского района.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О пограничном конфликте, в котором главы регионов оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, читайте в материале "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Примечание:

"Губернатор Ставрополья поручил заняться уточнением границ", "Конфликт под Кизляром указал на опасность новых споров из-за границы с Чечней", "Чеченские диаспоры приняли сторону Кадырова в конфликте с Дагестаном".

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