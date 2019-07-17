17 июля 2019, 22:31

Капитан полиции осуждена по делу о самоубийстве школьника в Ростовской области

Каменский районный суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии инспектора по делам несовершеннолетних Наталью Савенко, обвиненную в превышении должностных полномочий после смерти подростка.

По версии следствия, в феврале 2018 года инспектор отдела полиции "Каменский", "не установив факт наличия безнадзорности 13-летнего подростка, не реагируя на возражения несовершеннолетнего, составила акт о помещении его в специализированное учреждение".

"После этого она поместила его в инфекционное отделение Центральной городской больницы для прохождения медицинского освидетельствования в целях дальнейшего размещения в социально-реабилитационный центр. 2 марта 2018 года тело несовершеннолетнего с признаками суицида было обнаружено в туалетной комнате медицинского учреждения", - сообщил "Кавказскому узлу" представитель областного управления Следкома.

Уголовное дело в отношении инспектора полиции было возбуждено по статье о превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК России). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

"Савенко назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой", - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Каменского районного суда

Дело о суициде подростка находилось под контролем председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщило 18 марта 2018 года интернет-издание Donnews.

В суд дело поступило в апреле, процесс занял пять заседаний. Окончательный приговор был провозглашен 16 июля, указано на сайте Каменского райсуда.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями осужденной, её адвокатов и родителей подростка относительно приговора суда. 

Примечание:

"Следователи сочли суицидом смерть срочника в Ростовской области", "В ростовской колонии началась проверка обстоятельств смерти двоих заключенных", "Приговор по делу о каннибализме в Краснодаре породил новые вопросы к следствию". 

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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