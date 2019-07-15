Грузинские активисты рассказали о новом конфликте на территории монастырского комплекса

15 июля 2019, 11:35

Конфликт между жителями Грузии и азербайджанскими пограничниками в монастырском комплексе «Давид Гареджи» возник после того, как иконы были вынесены из одного из храмов, сообщили гид комплекса и активист движения «Сила в единстве». В МВД Грузии отчитались о спокойной обстановке на границе, но начали проверку инцидента.

Как писал "Кавказский узел", строительство дороги близ монастырского комплекса "Давид Гареджи" обострило напряженность на границе Грузии и Азербайджана. 28 мая несколько сотен жителей Грузии приняли участие в шествии, в ходе которого потребовали открытых переговоров по вопросу демаркации границ с Азербайджаном на территории монастырского комплекса. Нового витка в споре из-за "Давид Гареджи" в ближайшее время не будет, призыв Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II отказаться от массовых протестов способствовал спаду эмоций у протестующих, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Азербайджанские пограничники вынесли иконы из храма Удабно в монастырском комплексе «Давид Гареджи», что привело вчера, 14 июля, к конфликту между жителями Грузии и силовиками Азербайджана, заявил гид в монастырском комплексе Звиад Ананиашвили. "На место прибыли представители силовых структур. Азербайджанские пограничники продолжают патрулирование. Прокладку дорог пока не возобновили", - цитируют сегодня Ананиашвили «Новости Грузии».

По данным издания, азербайджанские пограничники вынесли из храмов грузинские святыни четыре дня назад и передали грузинским духовным лицам по той причине, что храмы находятся на их территории.

Инцидент с иконами произошел несколько дней назад, это привело к недовольству жителей Грузии, сообщил один из лидеров грузинского движения «Сила в единстве» Давид Кацарава. «Вчера (14 июля) местные жители пришли в монастырь Удабно, произошла перепалка… (Текущая) ситуация спокойная», - цитирует сегодня активиста «ИнтерпрессНьюс». По словам Карцавы, активисты патрулируют территорию монастырского комплекса, чтобы также ознакомиться с ситуацией у храма Чичхитури.

Вчерашний конфликт между местными жителями Грузии и азербайджанскими пограничниками подтвердили изданию в МВД Грузии, добавив, что начата проверка инцидента. «Призываем общественность, гражданские группы, дать возможность работать в спокойной обстановке комиссии по делимитации границы, чтобы мы могли своевременно достичь соглашения», - сообщили в грузинском МВД, не прокомментировав вопрос о том, были ли вынесены иконы из монастыря Удабно.

Спор из-за одной из важнейших культурных и религиозных достопримечательностей Грузии, монастырского комплекса "Давид Гареджи", продолжается из-за незавершенности процесса демаркации границы этой страны с Азербайджаном. В феврале президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года. Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи и историки полностью исключили возможность уступки Азербайджаном своей части монастырского комплекса. Они отметили, что Азербайджан считает его частью своей собственной истории.

Грузинские и азербайджанские эксперты договорились об осмотре несогласованных участков на границы Грузии и Азербайджана, после чего продолжатся переговоры, привело слова замглавы грузинского МИД Лаши Дарсалии издание «Спутник-Грузия» 6 июля.

На сайтах МВД и МИД Грузии и Азербайджана на 11.15 мск сегодня нет информации о конфликте на территории монастырского комплекса "Давид Гареджи".