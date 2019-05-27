Часть монастырского комплекса "Давид Гареджи", расположенная на территории Азербайджана. Фото: Andrzej Wójtowicz from Poznań, Poland -https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30058738

27 мая 2019, 02:49

Граждане Грузии впервые за 12 лет посетили монастырь в комплексе "Давид Гареджи"

Жители Грузии приехали в монастырский комплекс "Давид Гареджи", чтобы отпраздновать День независимости. Впервые за 12 лет они посетили монастырь Чичихети, где установили флаг страны и исполнили гимн.

Как писал "Кавказский узел", строительство дороги близ монастыря "Давид Гареджи" обострило напряженность на границе Азербайджана с Грузией. Активисты движения "Сила в единстве" призвали встретить День независимости Грузии 26 мая в "Давид Гареджи". 25 мая руководитель пресс-службы патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе сообщил, что дорожная техника была выведена со спорного участка.

Спор из-за одной из важнейших культурных и религиозных достопримечательностей Грузии, монастырского комплекса "Давид Гареджи", продолжается из-за незавершенности процесса демаркации границы этой страны с Азербайджаном. В феврале президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года. Грузия и Азербайджан имеют шансы разрешить конфликт мирно, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

26 мая, в День независимости граждане Грузии посетили монастырь Чичихети, который был закрыт последние 12 лет. Монастырь расположен на территории комплекса "Давид Гареджи", сообщает "Рустави 2".

Паломники приехали из Кахетии и из Тбилиси. Лидер движения «Сила в единстве» Давид Кацарава посетовал, что лишь немногие выразили желание приехать.

Следующее заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации и демаркации границы состоится во второй половине июня, сообщил в интервью агентству ONA премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, граждане Грузии сейчас могут свободно посещать монастырь.

«Я прошу грузинскую прессу внимательно относиться к этому вопросу. Это очень эмоциональный вопрос. Комиссия продолжает свою работу. Две братские, дружественные страны найдут решение этого вопроса», - сказал он (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Отметим, что движение "Сила в единстве" занимается также патрулированием территории сел, находящихся близ линии разграничения с Южной Осетией, независимость которой не признается Грузией.

Примечание:

"В Тбилиси инициативная группа "Защити "Давид Гареджи" провела шествие", "Грузия и Азербайджан согласовали две трети протяженности общей границы", "Между Грузией и Азербайджаном накаляется спор вокруг монастыря "Давид Гареджи".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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