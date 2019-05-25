Патриархия Грузии сообщила о завершении работ у комплекса "Давид Гареджи"

25 мая 2019, 20:03

Дорожная техника сегодня была выведена со спорного участка границы с Азербайджаном у монастырского комплекса "Давид Гареджи", сообщил руководитель пресс-службы патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе.

Как писал "Кавказский узел", строительство дороги близ монастыря обострило напряженность на границе Азербайджана с Грузией. Активисты движения "Сила в единстве" призвали встретить День независимости Грузии 26 мая в "Давид Гареджи". Сегодня утром Андриа Джагмаидзе заявил, что работы по прокладке дороги близ монастырского комплекса так и не прекратились, а тяжелую технику усилили.

Спор из-за одной из важнейших культурных и религиозных достопримечательностей Грузии, монастырского комплекса "Давид Гареджи", продолжается из-за незавершенности процесса демаркации границы этой страны с Азербайджаном. В феврале президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года. Грузия и Азербайджан имеют шансы разрешить конфликт мирно, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сегодня во второй половине дня работы по строительству дороги у "Давид Гареджи" завершены, сообщил руководитель пресс-центра патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе, который сегодня отправился в монастырский комплекс, чтобы ознакомиться с ситуацией.

«Вчера [24 мая] переговоры завершились, и сегодня техника выведена. Просто утром эта техника еще работала, что вызвало ряд недоразумений. Дорога не проведена до конца. Если бы не эти переговоры, наверное, дорогу проложили бы до конца. Оставшийся участок больше не обрабатывается. Дорогу больше не проводят и работы остановлены», - заявил Андриа Джагмаидзе, слова которого привел сегодня в 18:50 по местному времени (17:50 мск) грузинский «Первый канал».

В Баку состоялось заседание представителей комиссии двух стран по демаркации границы, на которой решено совместно осмотреть спорные участки, сообщил сегодня МИД Грузии. Позиция грузинской стороны состоит в том, что на территории монастырского комплекса не должны проводиться никакие работы, пока делимитационные комиссии не завершат работу.

При этом Андриа Джагмаидзе отметил, что дорога очень близко подведена к монастырю Чичхитури, а также добавил, что грузинская патриархия готова участвовать в переговорах по границе в районе "Давид Гареджи".

«Патриархия будет очень внимательна относительно того, как будут в дальнейшем развиваться события», - заявил Андриа Джагмаидзе.

На вопрос, не подключится ли патриархия к переговорам между государствами, он отметил, что не думает, что такой шаг будет предпринят, однако подчеркнул, что со стороны патриархии будет осуществляться постоянный мониторинг этого процесса, передало в 15:48 по местному времени (14:48 мск) издание «Интерпрессньюс».