Грузинские политологи исключили массовые протесты на границе с Азербайджаном

30 мая 2019, 22:41

Нового витка в споре из-за монастырского комплекса "Давид Гареджи" на границе с Азербайджаном в Грузии в ближайшее время не будет, призыв Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II отказаться от массовых протестов способствовал спаду эмоций у протестующих. Проблемы делимитации границы Грузии и Азербайджана не схожи с ситуацией на Северном Кавказе, где возник острый спор при определении границы Чечни и Ингушетии, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как писал "Кавказский узел", строительство дороги близ монастырского комплекса "Давид Гареджи" обострило напряженность на границе Грузии и Азербайджана. Азербайджанская сторона анонсировала автопробег на территории комплекса, а грузинские активисты – ответную акцию. 28 мая несколько сотен жителей Грузии приняли участие в шествии, в ходе которого потребовали открытых переговоров по вопросу демаркации границ с Азербайджаном на территории монастырского комплекса.

Спор из-за одной из важнейших культурных и религиозных достопримечательностей Грузии, монастырского комплекса "Давид Гареджи", продолжается из-за незавершенности процесса демаркации границы этой страны с Азербайджаном. В феврале президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Азербайджан объявила, что вопрос об общем участке границы будет решен до конца года. Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские политологи и историки полностью исключили возможность уступки Азербайджаном своей части монастырского комплекса. Они отметили, что Азербайджан считает его частью своей собственной истории.

Процесс определения границы между Ингушетией и Чечней контролировали российские федеральные власти, а в случае с границей Азербайджана и Грузии сторонами являются только два независимых государства, отметил эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе корреспонденту "Кавказского узла".

При определении границы между Грузией и Азербайджаном ключевую роль сыграла христианская святыня - монастырский комплекс "Давид Гареджи", который стал дополнительной нагрузкой.

В конце августа 2018 года общественная организация "Опора Ингушетии" сообщила о строительстве дороги в Сунженском районе Ингушетии, начатом рабочими чеченских дорожных организаций под охраной чеченских силовиков близ административной границы республик. На спорной территории в Сунженском районе Ингушетии расположены родовые башни ряда ингушских тейпов. В сентябре 2018 года Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, которое привело к длительным массовым протестам в Магасе. Новости о протестах в Ингушетии и преследовании их участников можно прочитать в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

"Есть еще несколько спорных земельных участков, но об этом ничего не слышно, нет протестов и этот вопрос обсуждается в рабочем порядке. А при определении границы на территории "Давида Гареджи" спор возник из-за него самого. Еще в период СССР руководство коммунистической партии Грузии предлагало Азербайджану обменять территории, но азербайджанцы отказались", - сообщил Арешидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанцы считают себя потомками жителей Кавказской Албании, существовавшей до Х века, территория которой начиналась восточнее "Давида Гареджи" и простиралась вдоль Каспийского моря. Прямые потомки жителей Кавказской Албании - агваны, живут сейчас близ азербайджанского города Кабалы и в Каспийском районе Грузии, обратил внимание Арешидзе. Комплекс "Давид Гареджи" начали строить священники, бывшие выходцами из Ассирии, а в его монастырях и церквях стали служить грузинские монахи.

Албания Кавказская - одно из древнейших государств на территории восточного Закавказья. Границы Албании до сих пор не определены, древние греки именовали так территорию от Армении до места проживания сарматов, говорится в справке о Кавказской Албании, размещенной в "Справочнике" на "Кавказском узле".

Арешидзе уверен, что Грузия и Азербайджан достигнут соглашения по территории "Давида Гареджи", так как партнерские отношения двух стран имеют стратегическое значение. Кроме того, за годы независимости и Грузия, и Азербайджан "навоевались", поэтому создавшееся напряжение в районе границы не устраивает ни Грузию, ни Азербайджан.

"Точка кипения, кризис по этому вопросу в обществе пройдены. Новые волнения могут начаться в будущем, если об этой проблеме опять долго не будут говорить - тогда ситуацией могут воспользоваться те, кому нужно постоянное противостояние на Южном Кавказе", - сказал политолог. За некоторыми из организаторов акций протеста на границе стоят оппозиционные политические силы, которые заинтересованы в провокациях, отметил он.

Акция на границе 28 мая не была многочисленной, и этому способствовал призыв Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, считает доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая. Патриарх призвал не протестовать, а провести мирное шествие, но части протестующих это оказалось неинтересно, указал он.

Грузинские активисты не исключали столкновений на границе 28 мая, но пограничники следили за порядком, конфликтов удалось избежать. Участники двухкилометрового похода развернули большой флаг Грузии в сторону Азербайджана. Фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла".

"После этого призыва протестующие быстро разошлись. Сами протесты были организованы и проходили на фоне эмоций, большинство их участников - идейно-мотивированные, а фактор патриарха снизил всплеск таких эмоций", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие информации о ходе переговоров по делимитации границы на уровне независимых государств не является проблемой: правила международных отношений предполагают, что пока ведутся переговоры и соглашение не достигнуто, процесс не комментируется, отметил представитель "Института стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

Правительство Грузии на фоне обострения спора из-за "Давида Гареджи" подверглось давлению со стороны ряда политических сил. Часть из них действовала по идеологическим соображениям, а часть оказалась вовлечена в процесс из-за недостатка информированности, поскольку спорный вопрос в течение многих лет замалчивался, отметил он. "В этом есть вина и действующих, и прежних властей страны - вопросы о "Давиде Гареджи" не обсуждались широко с населением, не было образовательных телепередач и историки были пассивны", - сказал Гоголашвили корреспонденту "Кавказского узла".

По словам политолога, в повседневной жизни грузинского общества табуированы вопросы, касающиеся исторических памятников и земель, ранее принадлежавших Грузии. Если эти вопросы после длительного замалчивания начинают подниматься, возникает "нерациональный спор" и "слишком ура-патриотические страсти". "У нас не развита культура рационально мыслить и обсуждать любые идеи, в том числе и исторические", - считает Гоголашвили.

Он согласен с мнением, что на ситуацию вокруг комплекса "Давид Гареджи" влияли заинтересованные политические силы. Влияние конкретных политических партий на эти акции отчетливо не просматривается, хотя риторика ряда активистов очень схожа с идеями партии "Альянс патриотов Грузии", добавил он.