Блокировка сайта "Фортанга" стала неожиданностью для его сотрудников

15 июля 2019, 01:41

Блокировка сайта ингушского издания "Фортанга" прошла без контакта с представителями ресурса, рассказал сотрудник техслужбы сайта Ахмед Бузуртанов. Роскомнадзор нередко блокирует весь ресурс из-за одной статьи или комментариев к ней, отметили директор центра "Сова" Александр Верховский и юрист Галина Арапова.

Как писал "Кавказский узел", ингушское издание "Фортанга" 14 июля сообщило о блокировке своего сайта (fortanga.org). В сообщении на Telegram-канале издания говорится, что "мы подошли к пику противостояния..., журналистов различными методами нейтрализовали, а сайт заблокирован решением Роскомнадзора России".

Сайт fortanga.org заблокирован полностью по всей России, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник технической службы сайта Ахмед Бузуртанов.

"То, что сайт в России заблокирован, заметили только 13 июля. На сайте Роскомнадзора есть информация, что сайт заблокирован по решению Батайского городского суда Ростовской области. Сайт заблокирован полностью и по всей России. В остальном мире сайт доступен для всех пользователей", - сказал Бузуртанов.

По его словам, решение Роскомнадзора будет обжаловано.

"Наш юрист уже работает с этой проблемой. Дело в том, что ни редакция, ни журналисты, которые работают с ресурсом, ни представители Ингушского комитета национального единства и других протестных сил, чью деятельность сайт освещает, не были оповещены каким-либо образом о наличии запрещённых материалов. В принципе вся процедура запрета прошла без контакта с ресурсом",- рассказал он.

На сайте Роскомнадзора указано, что сайт fortanga.org заблокирован решением суда по статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Номер решения суда - 2-2933/2013, дата принятия решения - 29.11 2013 года. На сайте Батайского городского суда Ростовской области указано, что иск по этому делу зарегистрирован 21 сентября 2013 года. Дело рассмотрено единолично судьей.

По информации "Фортанги", блокировка сайта связана с комментарием под статьей "Подробности митинга по случаю 75-летия годовщины депортации (фото, видео)", которая была опубликована 23 февраля 2019 года.

"Выяснилось, что причиной блокировки сайта было стихотворение, оставленное одним из пользователей в комментариях сайта, которое, вероятно, и было признано Батайским городским судом экстремистским ещё в 2013 году. Мы удалили этот комментарий и направили в Роскомнадзор уведомление об этом для исключения сайта из реестра", - сообщила ранее "Фортанга" в Telegram-канале.

Роскомнадзор нередко блокирует сайты из-за одной статьи

Блокировка всего сайта из-за одной статьи - обычное дело для Роскомнадзора, отметил директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский.

"Так бывает сплошь и рядом. И перестраховываются тут не провайдеры, а Роскомнадзор. Иногда это вынужденно: если сайт на протоколе https, то выборочная блокировка невозможна", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, под статьей "Подробности митинга по случаю 75-летия годовщины депортации (фото, видео)" есть комментарии, из-за которых сайт Fortanga.ORG был заблокирован.

"Под статьей есть вполне противозаконные комментарии, за которые можно заблокировать сайт", - сказал он.

Роскомнадзор чаще всего блокирует весь сайт из-за одной статьи, отметила юрист, директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

"Полно таких случаев, когда из-за одной страницы или одного комментария блокируют весь сайт", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По данным на 01.30 мск сегодня, 15 июля сайт fortanga.org недоступен на территории России.

12 июля правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении журналиста "Фортанги" Рашида Майсигова. По словам матери журналиста, силовики нашли у него в доме пакетик с белым порошком, а также кипу "листовок про Грузию". Сотрудники правоохранительных органов пытали задержанного ингушского журналиста Рашида Майсигова током, заявил его адвокат Магомед Аушев.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продолжили санкционированный митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. Это привело к столкновениям с силовиками. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях публикуется "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней"