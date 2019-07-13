Новороссийские баптисты назвали закрытие молельного дома гонениями со стороны властей

13 июля 2019, 05:10

Религиозная группа евангельских христиан-баптистов обжаловала решение суда о запрете проведения молебнов в частном доме в поселке Верхнебаканский вблизи Новороссийска. Сейчас баптисты лишены возможности проводить совместные молитвы, рассказал руководитель группы.

"Кавказский узел" информировал, что судебные приставы приостановили деятельность религиозной организации, которая действовала в частном доме в поселке Верхнебаканский недалеко от Новороссийска. Служба судебных приставов 9 июля сообщила, что лидеры религиозной организации арендовали на безвозмездной основе у мэрии Новороссийска земельный участок и построили там двухэтажный жилой дом, но строение использовалось не по назначению. Места массового скопления людей должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, оповещения, освещения и иметь паспорт безопасности. Эти меры безопасности, по данным приставов, в молитвенном доме не соблюдались, хотя в нем проводились мероприятия с участием более 20 человек.

В апреле пресвитер баптистской церкви в Новороссийске Юрий Корниенко был обвинен в нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Обвинению предшествовал визит сотрудников правоохранительных органов в частный дом в поселке Верхнебаканский, где проводилось богослужение. На нем присутствовали около 70 верующих.

Суд в Краснодаре запретил религиозной группе евангельских христиан-баптистов из поселка Верхнебаканский под Новороссийском проводить молебны в частном доме, который на праве собственности принадлежит руководителю религиозной организации. Основанием для запрета стали нарушения пожарной и антитеррористической безопасности, рассказал пресвитер Новороссийской религиозной группы евангельских христиан-баптистов Евгений Кокора корреспонденту "Кавказского узла".

По словам пресвитера, 21 июня 2018 года администрация Новороссийска обратилась в Приморский районный суд и потребовала запретить использование жилого дома руководителя группы баптистов Виталия Бака для религиозных целей. Администрация города в иске заявила, что религиозная группа христиан-баптистов официально не зарегистрирована, но это не соответствует действительности, отметил Кокора.

«Она зарегистрирована в апреле 2018 года. Также они утверждают, что помещение не оборудовано пожарной сигнализацией, нет видеонаблюдения, нет паспорта безопасности и по антитеррористической защищенности. Но это также не соответствует действительности», - заявил он.

Суду были представлены договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и доказательства, что камеры видеонаблюдения в помещении для молитв установлены. Приморский суд оставил иск администрации без удовлетворения, но 17 января 2019 года администрация обжаловала это решение. Краснодарский краевой суд отменил решение первой инстанции и запретил верхнебаканским баптистам эксплуатировать жилой дом для религиозных целей, рассказал пресвитер.

«Мы 6 мая подали кассационную жалобу в краевой суд, и вот до сих пор она не рассмотрена. Приставы пришли опечатывать дом, потому что 8 июля вступило в силу решение апелляционного суда», - пояснил Кокора.

В январе 2019 года баптисты пытались получить паспорт безопасности объекта и обращались в Росгвардию, которая занимается выдачей таких паспортов. «Не выдали, потому что он гостиницам выдается, где проживают более 50 человек. Под культовые, религиозные здания нет понятия такого, и никто паспорт не выдает, но краевой суд не принял этот факт во внимание», - утверждает Кокора.

Решение суда противоречит статье 16 Федерального закона №125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", которая прямо разрешает проводить богослужения в жилых помещениях, отметил он. Кокора считает, что баптистов начали "травить как Свидетелей Иеговы*".

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Министерства юстиции России о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, а 16 августа того же года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. Согласно решению суда, имущество конфискуется в пользу государства. 28 мая 2018 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу российских общин Свидетелей Иеговы*. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

"В местных СМИ про организацию пишут, что она подпольная, называют ее закрытой группировкой, которая ведет подрывную деятельность. Все понимают, что баптисты пошли по линии Свидетелей Иеговы* - нас тоже хотят, видимо, в экстремисты записать и забрать все имущество», - полагает пресвитер.

В списках запрещенных организаций и организаций, деятельность которых приостановлена, на сайте Минюста России Новороссийской религиозной группы евангельских христиан-баптистов по данным на 05.05 мск 13 июля не значилось.

Религиозная группа евангельских христиан-баптистов существует в поселке Верхнебаканском уже 90 лет, сообщил руководитель группы Виталий Бак. По словам Бака, молельное помещение в его доме действовало в течение 15 лет. «До 70 человек где-то собиралось, в зависимости от праздника. Сейчас нам негде собираться, мы лишены возможности проводить совместные молитвы», - сказал Бак «Кавказскому узлу».

Представитель администрации в суде заявил, что соседи Бака пожаловались на шум в его доме. «Но соседи все говорили, что никогда не писали [таких жалоб] и писать не будут. Все о нас только положительно отзываются», - утверждает Бак.

По словам руководителя группы верующих, в помещении для молитвы и снаружи помещения установлены 14 камер видеонаблюдения. Пожарную сигнализацию раз в месяц проверяет пожарный надзор, с которым у Бака есть договор на обслуживание оборудования.

«Судья обратился к представителю администрации и предложил пойти на мировую, но администрация не согласилась на это. Мы хотели сесть за стол переговоров, потому что это касается не только баптистов, но и вообще всего протестантского мира. Собрались все протестанты Новороссийска и просили встречу с мэром. Мы хотели услышать, какой выход из этой ситуации они предлагают. Прошло больше полугода, никто не реагирует и не собирается с нами встречаться», - заключил Бак.

Сообщений относительно ситуации вокруг деятельности религиозной группы евангельских христиан-баптистов на сайте администрации Новороссийска по данным на 05.05 мск 13 июля не было.

Новые законы о миссионерской деятельности осложнили жизнь верующих

Согласно российским законам, для проведения собраний организации обязаны заключать договор об использовании помещения, отметил директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. «На практике у маленьких организаций часто бывают проблемы с этим, потому что когда народу немного, заключать договор на использование комнаты для собраний обычно не приходит в голову. К ним могут придраться. В Краснодарском крае власти очень настороженно относятся ко всему неправославному», - сообщил он «Кавказскому узлу».

Даже если помещение находится в частной собственности руководителя религиозной группы, договор об использовании помещения для проведения собраний должен быть, подчеркнул он. «Если пастор будет приглашать в гости, и люди будут за столом исполнять гимны, то ничто не мешает им гимны распевать в своей квартире. Если же организация, в данном случае религиозная, проводит мероприятие, они обязаны заключить договор», - сказал Верховский.

Без договора организация может вести свою деятельность в помещении, которая принадлежит ей как юридическому лицу на праве собственности, отметил он. «Иначе получается, что они занимаются незаконной религиозной деятельностью, к этому при желании можно придраться», - пояснил директор информационно-аналитического центра "Сова".

По словам Верховского, дело группы верующих из Верхнебаканского - не первый случай в своем роде, в других регионах России баптистов тоже наказывают за подобные нарушения. «Буквально в июне в Омской области оштрафовали баптистов за то, что они проводили богослужение в жилом доме. Но до Свидетелей Иеговы* им пока далеко, речь ведь не идет о запрете. У Свидетелей Иеговы* литературу запрещали как экстремистскую, потом организацию запрещали как экстремистскую, а здесь об экстремизме пока никто не заговаривает, [по крайней мере] юридически им эти претензии пока не предъявляют», - объяснил он.

Пакетом поправок, принятым по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой, в России введен целый ряд жестких ограничений на миссионерскую деятельность в местах и помещениях, не предусмотренных положениями закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", отметил ранее источник в судебных органах Краснодарского края.

Он отметил, что нарушением законодательства о миссионерской деятельности может стать раздача религиозной литературы, если ты не являешься священником зарегистрированной религиозной организации или членом ее правления и при этом у тебя отсутствует документ, подтверждающий, что ты имеешь на это право.

"Такой бумагой не все обзаводятся. За этим очень сложно уследить, баптисты, как и все протестанты, должны о вере разговаривать с окружающими, любые эти разговоры могут квалифицироваться как миссионерская деятельность при желании", - отметил Верховский.

В соответствии с законом о миссионерской деятельности каждый, кто решит на улице разговаривать о своей вере, должен иметь при себе разрешение от священнослужителя, пояснил он, добавив, что следовать современному законодательству о миссионерской деятельности непросто.

«Были случаи, когда протестантские организации штрафовали за то, что они распространяла Библию, не наклеив на нее название своей религиозной организации. А Библия была обычная, та же, что в православной церкви, ее раздавали и не догадывались, что нужно наклеить наклейку, это даже не приходит в голову нормальному человеку сделать на Библии», - рассказал Верховский.

Он указал на абсурдность российского законодательства о миссионерской деятельности. «Буквально на днях Верховный суд давал разъяснение, что даже на нерелигиозные материалы нужно наклеивать такие вещи [название организации], если религиозная организация это раздает, вообще на любой кусок бумаги - в общем это довольно нелепо», - заключил директор информационно-аналитического центра "Сова".

Гонения на баптистов, мормонов и других религиозных организаций происходят из-за некомпетентности чиновников, считает адвокат Адвокатской палаты Краснодарского края Наталья Баянова.

С принятием "пакета Яровой" в пункте 3 статьи 17 Жилищного кодекса РФ появилась поправка "не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»", отметила адвокат. "Статья 16 этого закона разрешает проведение богослужений, религиозных обрядов в жилых помещениях, что и делают баптисты. Миссионерская деятельность во время их молебнов запрещена и невозможна в соответствии с внутренним... уставом организации", - рассказала ранее Баянова "Кавказскому узлу".

Она полагает, что миссионерская деятельность - это привлечение новых членов в свою религиозную группу.

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.