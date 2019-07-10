Судебные приставы опечатали молельную комнату в поселке Верхнебаканский

10 июля 2019, 08:18

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Краснодарскому краю приостановили деятельность религиозной организации, которая находилась в частном доме в поселке Верхнебаканский недалеко от Новороссийска.

Лидеры религиозной организации арендовали на безвозмездной основе у мэрии Новороссийска земельный участок и построили там двухэтажный жилой дом. Однако строение использовалось не по назначению, информировала пресс-служба регионального УФССП.

Название организации, чья деятельность приостановлена, не сообщается. По многочисленным жалобам соседей было установлено, что в жилом доме собирались 60 и более человек, включая детей, и регулярно проводились молитвенные и религиозные собрания, говорится в сообщении от 9 июля на сайте ведомства.

Места массового скопления людей должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, оповещения, освещения и иметь паспорт безопасности. Однако никакие меры безопасности в молитвенном доме не соблюдались, сообщил 9 июля со ссылкой на пресс-службу краевого УФССП "Коммерсант".

Суд постановил запретить эксплуатацию земельного участка и жилого дома для религиозных целей. Судебный пристав вместе с представителем мэрии Новороссийска посетили церковь. В ходе проверки пристав установил, что в жилом помещении проводились религиозные мероприятия с участием более 20 человек. Комнату, где они проходили, опечатали, сообщила 9 июля "Деловая газета. Юг".

Представителю религиозной организации пристав вручил постановление о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил меры административной и уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда.