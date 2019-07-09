09 июля 2019, 23:55

Калмыцкий фермер обвинен в хищении более 2,8 млн рублей субсидий

Дело главы фермерского хозяйства, подозреваемого в получении субсидий по фиктивным документам, направлено в суд, сообщила прокуратура Калмыкии.

По версии следствия, руководитель хозяйства на основании поддельных справок получил свыше 2,8 млн. рублей субсидий на развитие животноводства. Чтобы легализовать полученный доход, он заключил фиктивные сделки по покупке скота, полагают следователи.

Уголовное дело было возбуждено по статьям о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ) и легализации денег, полученных в результате совершения преступления (п."б" ч.3 ст.174.1. УК РФ), сообщила сегодня прокуратура Калмыкии на своем сайте. Отметим, максимальное наказание по этим статьям - до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело вместе с требованием прокурора взыскать с обвиненного ущерб направлено в суд, отмечает ведомство.

Комментариев от обвиненного или его представителей относительно передачи дела в суд не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что мае бывший вице-премьер и глава Минсельхоза Калмыкии Петр Ланцанов был приговорен к восьми годам колонии по делу о мошенничестве с субсидиями.

Примечание:

"Арест сотрудников элистинской колонии продлен до 30 июля", "Брат обвиняемого по делу о смерти Дмитрия Батырева заявил о нарушениях в суде", "Заключенные элистинской колонии рассказали суду об избиениях".

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