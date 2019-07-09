Госдума России поддержала санкции против Грузии

09 июля 2019, 14:59

Депутаты Госдумы России единогласно проголосовали за введение специальных экономических мер против Грузии. Вопрос о запрете на ввоз грузинского вина и воды, а также осуществление денежных переводов направлен на утверждение в российское правительство. В свою очередь президент Грузии призвала власти России "не реагировать на действия радикальных сил".

Как писал "Кавказский узел", руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов призвал Совет Госдумы обсудить запрет на импорт грузинского вина и денежные переводы в Грузию. 8 июля глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался за обсуждение этой инициативы. Вопрос введения новых санкций против Грузии планировалось обсудить на ближайшем Совете нижней палаты парламента.

В ночь на 8 июля несколько сотен людей собрались перед зданием телеканала "Рустави 2" с требованием извинений за то, что ведущий телепрограммы Георгий Габуния в эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Телеканал на время прекращал вещание из соображений безопасности, 8 июля было заявлено, что телеканал работает в обычном режиме.

Депутаты Государственной думы России сегодня единогласно поддержали обращение к правительству страны о введении специальных экономических мер "в связи с антироссийскими провокациями в Грузии", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте нижней палаты парламента.

"Депутаты Государственной думы России категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений... Государственная дума рекомендует правительству России рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер и внести соответствующие предложения президенту РФ", - говорится в заявлении, размещенном на сайте российской Госдумы.

Новые санкции против Грузии коснутся, в первую очередь, ввоза в Россию грузинских вин и воды, а также ограничения денежных переводов из России в Грузию, заявил глава Госудмы Вячеслав Володин. По его словам, по состоянию на сегодня, по объему денежных переводов Россия занимает первое место, а за прошлый год переводы составили 641 миллион долларов США. "Это очень большие средства. Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды на территории России, а также от пребывания наших туристов, получится порядка 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство", - цитирует Володина его пресс-служба.

После скандального инцидента на телеканале "Рустави 2" компанию в знак протеста покинули по меньшей мере два сотрудника. Президент и премьер-министр Грузии осудили высказывания Габунии и назвали их провокацией. МИД России назвал нецензурные высказывания ведущего "Рустави 2" в адрес президента России "беспрецедентной выходкой", а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков - поведением, недостойным грузинского народа.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили на прошедшем сегодня брифинге обратилась к властям России с просьбой не реагировать на действия "радикальных сил в Грузии". "Призываю власти России не поддаваться на эскалацию. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию радикальной силы, которую она сама охарактеризовала так, и тем самым поспособствует их деструктивным целям", - цитирует сегодня Зурабишвили "Спутник-Грузия".

По словам Зурабишвили, туристы в Грузии не должны опасаться за свою безопасность. "Даже в самые напряженные для страны периоды не происходило ни одного инцидента, который создавал бы угрозу проживающим в Грузии иностранным гражданам или зарубежным гостям. Так это и будет продолжаться", - приводит сегодня слова президента Грузии издание "Интерпрессньюс".

Напомним, что 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости об акциях протеста, которые продолжаются до сего дня, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".